Трое жители Новосибирска оборудовали в гараже мастерскую по доработке оружия

По данным экспертов, изъятое оружие может стрелять боевыми патронами. В отношении одного мужчины было возбуждено уголовное дело в связи незаконным приобретением, передачей и хранением огнестрельного оружия. В отношении двоих других - в связи с его сбытом. Им 28, 29 и 34 года. Для их задержания были привлечены силы ОМОН и Росгвардии.