Трое жители Новосибирска оборудовали в гараже мастерскую по доработке оружия

Posted 12 ноября 2021, 14:18
Published 12 ноября 2021, 14:18
Modified 17 октября 2022, 22:36
Updated 17 октября 2022, 22:36
Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального УФСБ, оружейная мастерская была оборудована в одном в гаражей в Октябрьском районе Новосибирска. Там и по месту жительства задержанных правоохранителями были найдены самодельный пистолет, ружья, различные боеприпасы.
По данным экспертов, изъятое оружие может стрелять боевыми патронами. В отношении одного мужчины было возбуждено уголовное дело в связи незаконным приобретением, передачей и хранением огнестрельного оружия. В отношении двоих других - в связи с его сбытом. Им 28, 29 и 34 года. Для их задержания были привлечены силы ОМОН и Росгвардии.