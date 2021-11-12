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Posted 12 ноября 2021, 14:18

Published 12 ноября 2021, 14:18

Modified 17 октября 2022, 22:36

Updated 17 октября 2022, 22:36

Трое жители Новосибирска оборудовали в гараже мастерскую по доработке оружия

12 ноября 2021, 14:18
В Новосибирске задержаны трое мужчин, которых подозревают в том, что они организовали в гараже цех по доработке охолощенного оружия в боевое.

Как сообщает fedpress.ru со ссылкой на информацию регионального УФСБ, оружейная мастерская была оборудована в одном в гаражей в Октябрьском районе Новосибирска. Там и по месту жительства задержанных правоохранителями были найдены самодельный пистолет, ружья, различные боеприпасы.

По данным экспертов, изъятое оружие может стрелять боевыми патронами. В отношении одного мужчины было возбуждено уголовное дело в связи незаконным приобретением, передачей и хранением огнестрельного оружия. В отношении двоих других - в связи с его сбытом. Им 28, 29 и 34 года. Для их задержания были привлечены силы ОМОН и Росгвардии.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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