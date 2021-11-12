Россияне с инвалидностью могут приобрести техсредства реабилитации онлайн

Ранее использование сертификата было доступно только в офлайн-магазинах, которые подключены к эквайрингу с поддержкой операций с электронным сертификатом, пишут Newizv.ru.«В ноябре принимать электронные сертификаты начала первая дистанционная площадка — Ozon. Теперь доступно направлять средства напрямую продавцу через онлайн-магазин и покупать все, что требуется, не выходя из дома. Ozon первым в числе онлайн-магазинов воспользовался правом на присоединение к системе „Электронный сертификат“ (ГИС ЭС), и мы призываем другие маркетплейсы поступить аналогично», — отметил замруководителя Минтруда России Алексей Вовченко. Сегодня на площадке присутствует свыше 900 разных видов ТСР. В России действует 63 сортировочных центра, свыше 15 тысяч точек выдачи заказов (ПВЗ + постаматы), доставкой посылок занимаются более 3,5 тыс. курьеров. Кроме этого, доставка товаров может производиться посредством «Почты России», поэтому товары можно получать в любом российском регионе.