Россияне с инвалидностью могут приобрести техсредства реабилитации онлайн

Posted 12 ноября 2021, 15:02
Published 12 ноября 2021, 15:02
Modified 17 октября 2022, 22:36
Updated 17 октября 2022, 22:36
Ранее использование сертификата было доступно только в офлайн-магазинах, которые подключены к эквайрингу с поддержкой операций с электронным сертификатом, пишут Newizv.ru.«В ноябре принимать электронные сертификаты начала первая дистанционная площадка — Ozon. Теперь доступно направлять средства напрямую продавцу через онлайн-магазин и покупать все, что требуется, не выходя из дома. Ozon первым в числе онлайн-магазинов воспользовался правом на присоединение к системе „Электронный сертификат“ (ГИС ЭС), и мы призываем другие маркетплейсы поступить аналогично», — отметил замруководителя Минтруда России Алексей Вовченко. Сегодня на площадке присутствует свыше 900 разных видов ТСР. В России действует 63 сортировочных центра, свыше 15 тысяч точек выдачи заказов (ПВЗ + постаматы), доставкой посылок занимаются более 3,5 тыс. курьеров. Кроме этого, доставка товаров может производиться посредством «Почты России», поэтому товары можно получать в любом российском регионе.
Ранее в РФ появился закон об электронном сертификате для лиц с инвалидностью. Электронный сертификат — это платежный инструмент, то есть к карте «МИР» привязывается определенная сумма, которую разрешено направить на покупку некоторых видов товара, например кресла-коляски для инвалида. Оформляется документ или через портал госуслуг, или в ходе личного посещения отделения ФСС РФ и МФЦ.Электронный сертификат является дополнительным механизмом к уже существующим (компенсации денег за самостоятельно приобретенное ТСР и получение ТСР в натуральной форме). То есть гражданин, как и ранее, может получить средство реабилитации через Фонд социального страхования России, получить компенсацию за приобретенное самостоятельно изделие или получить электронный сертификат и при помощи него совершить покупку.
Расчет стоимости компенсации за приобретение ТСР, список доступных магазинов для покупки или получение информации о стоимости электронного сертификата доступно через «Каталог технических средств реабилитации», подготовленный Фондом социального страхования РФ.Все сведения и расчеты, производимые в каталоге, являются официальными, и они регулярно обновляются.
Всего в РФ к господдержке при покупке ТСР ежегодно прибегают 1,5 млн человек.Более подробную информацию, ответы на все актуальные вопросы ФСС РФ можно найти в Telegram-канале ФСС_info.