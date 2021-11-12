Пьяный россиянин забил плачущего ребенка молотком

По информации 360tv.ru, с заявлением в полицию о пропаже сына обратилась мать ребенка. Она заявила, что была в гостях с младенцем у своего знакомого в поселке Тимирязево.
Согласно предварительным данным, женщина уснула в квартире подозреваемого. Ребенок начал плакать и пьяный мужчина решил несколько раз ударить мальчика головой о лестничные ступени.В конечном итоге подозреваемый решил добить его молотком. Тело мужчина спрятал на чердаке.
Отмечается, что сейчас следователи проводят расследование и беседуют с подозреваемым. На него завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».