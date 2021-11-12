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Пьяный россиянин забил плачущего ребенка молотком

12 ноября 2021, 15:47
Фото: pixabay.com
В городе Неман Калининградской области на чердаке жилого дома нашли забитого до смерти ребенка.

По информации 360tv.ru, с заявлением в полицию о пропаже сына обратилась мать ребенка. Она заявила, что была в гостях с младенцем у своего знакомого в поселке Тимирязево.

Согласно предварительным данным, женщина уснула в квартире подозреваемого. Ребенок начал плакать и пьяный мужчина решил несколько раз ударить мальчика головой о лестничные ступени.В конечном итоге подозреваемый решил добить его молотком. Тело мужчина спрятал на чердаке.

Отмечается, что сейчас следователи проводят расследование и беседуют с подозреваемым. На него завели уголовное дело по статье «Убийство малолетнего».

#Новости#Ольга Земскова#Общество
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