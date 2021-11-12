Осенью россияне стали употреблять больше фруктов и сладостей

Осень оказала влияние на самочувствие россиян. Каждый второй участник исследования отмечает, что постоянно испытывает сонливость, треть респондентов жалуются на чувство тревоги. Жители России начали больше работать, меньше заниматься физкультурой и бывать на свежем воздухе. Всего в исследовании участвовало 7,4 тыс. человек из 22 городов РФ.