Осенью россияне стали употреблять больше фруктов и сладостей

Осенью рацион питания россиян претерпел изменения – они стали употреблять больше сладостей, фруктов, принимать витаминные комплексы. Об этом пишет 360tv.ru, ссылаясь на РИА «Новости» и данные исследования ритейлера «Самокат» и ГК «Эфко».
Как отмечается в исследовании, 28% россиян с наступлением осени начали употреблять в пищу больше фруктов, а 50% респондентов – витаминные комплексы. Треть россиян замечает за собой повышение аппетита, которое резко сменяется его практически полным отсутствием. Около 41% респондентов, сообщают авторы исследования, стали употреблять больше сладкого, треть россиян увеличила употребление кофе.
Осень оказала влияние на самочувствие россиян. Каждый второй участник исследования отмечает, что постоянно испытывает сонливость, треть респондентов жалуются на чувство тревоги. Жители России начали больше работать, меньше заниматься физкультурой и бывать на свежем воздухе. Всего в исследовании участвовало 7,4 тыс. человек из 22 городов РФ.