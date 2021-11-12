Чемпионат мира по каратэ (KWC) 2021

Как рассказывают журналисты портала Vprognoze.ru, чемпионат мира по каратэ представляет собой турнир самого высокого уровня, на котором встречается около 1000 спортсменов со всего мира. Он проходит каждый два года в разных городах. Впервые соревнование встретили в 1970 году в Токио (Япония). Традиционно спортсмены из этой страны ежегодно показывают высокие результаты.