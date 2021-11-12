Чемпионат мира по каратэ (KWC) 2021

Такое решение было принято Антонио Эспиносой, который является президентом федерации. Он отметил, что это решение было непростым, и за 50 лет перенос чемпионата такой значимости и масштаба произошел впервые.
Как рассказывают журналисты портала Vprognoze.ru, чемпионат мира по каратэ представляет собой турнир самого высокого уровня, на котором встречается около 1000 спортсменов со всего мира. Он проходит каждый два года в разных городах. Впервые соревнование встретили в 1970 году в Токио (Япония). Традиционно спортсмены из этой страны ежегодно показывают высокие результаты.
Нередко турниры проводятся и в европейских городах: Монтеррей, Мадрид, Белград и т.д. Изначально, турнир был полон разногласий относительно правил и стилей, но сейчас есть единые утвержденные правила, по каждому из стилевых направлений.
Интересный факт! В 1980 году женщинам впервые разрешили участвовать в чемпионатах.
В последнем чемпионате первая пятерка стран в медальном зачете выглядит следующим образом:
Российская Федерация заняла в медальном зачете только 18-ую позицию: золото 3, серебро 4, бронза 7, всего 14.
По правилам проведения турнира, итог противостояния определяется в ходе явного преимущества в 8 баллов, имея наибольшее количество баллов на тайм-апе., получение решения или по сумме запрещенных действий.
Из-за того, что Чемпионат мира по каратэ 2020-го сместился, тогда следующий турнир, который должен был проходить в Будапеште (Венгрии) 2022, будет проходить 2023. Из-за этого, все остальные мировые первенства будут устраиваться по нечетным годам.
Этот перенос мероприятия также сместил и другие соревнования, например двенадцатый Чемпионат мира среди юниоров и кадетов, который должен был проходить в 2021 в Турции. Он тоже перенесен на следующий год.