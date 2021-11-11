Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня

Posted 11 ноября 2021, 10:13
Published 11 ноября 2021, 10:13
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по «СберВкладу Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+».
Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет максимальная ставка 6,99%, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75%.
Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка: