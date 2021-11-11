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Posted 11 ноября 2021, 10:13

Published 11 ноября 2021, 10:13

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

Вклады СберБанка вошли в список выгодных предложений Зелёного дня

11 ноября 2021, 10:13
В рамках акции «Зелёный день» СберБанк повысит доходность по вкладам.

Это относится и к базовой, и к максимальной ставке по «СберВкладу Прайм» для держателей годовой подписки «СберПрайм+».

Вклад с повышенной ставкой можно открыть с 11 по 14 ноября. При размещении денег сроком на три года по вкладу будет максимальная ставка 6,99%, которая с учетом капитализации обеспечит доходность 7,75%.

Сергей Широков, директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка:

«В рамках акции «Зелёный день» мы повышаем ставки по нашему новому вкладу «СберВклад Прайм». Это действительно самый выгодный день для вкладчиков за 4 года. Будем рады видеть, как наших постоянных, так и новых клиентов в дни акции».

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#Татьяна Майорова,#Экономика#Новости
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