В России предложили новые выплаты на новорожденных детей

Так, он предложил открывать для новорожденных счета и начислять туда деньги, которыми они смогут воспользоваться после 18 лет. Согласно идее Максима Петунина, в качестве механизма на законодательном уровне предлагается зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом, каждый новорожденный получит на свой счет 100 тыс. руб.