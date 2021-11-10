В России предложили новые выплаты на новорожденных детей

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил правительству России продумать новый механизм для выплат на детей. Об этом сообщает Лента.ру.
Так, он предложил открывать для новорожденных счета и начислять туда деньги, которыми они смогут воспользоваться после 18 лет. Согласно идее Максима Петунина, в качестве механизма на законодательном уровне предлагается зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом, каждый новорожденный получит на свой счет 100 тыс. руб.
По словам автора инициативы, подобная практика уже взята на вооружение в ряде нефтедобывающих стран, а такие счета помогут стимулировать рождаемость в России.
Напомним, по плану размер материнского капитала на первого ребенка к 2024 году вырастет до 544,3 тыс. руб., на второго — 719,2 тыс. руб.