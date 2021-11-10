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В России предложили новые выплаты на новорожденных детей

10 ноября 2021, 08:58
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Новорожденным россиянам предложили выплачивать 100 тысяч рублей от части налога на добычу полезных ископаемых.

Директор Института социальных исследований и развития гражданских инициатив Максим Петунин предложил правительству России продумать новый механизм для выплат на детей. Об этом сообщает Лента.ру.

Так, он предложил открывать для новорожденных счета и начислять туда деньги, которыми они смогут воспользоваться после 18 лет. Согласно идее Максима Петунина, в качестве механизма на законодательном уровне предлагается зафиксировать практику ежегодного перечисления в Фонд будущих поколений средств в размере 10% от налога на добычу полезных ископаемых. Таким образом, каждый новорожденный получит на свой счет 100 тыс. руб.

По словам автора инициативы, подобная практика уже взята на вооружение в ряде нефтедобывающих стран, а такие счета помогут стимулировать рождаемость в России.

Напомним, по плану размер материнского капитала на первого ребенка к 2024 году вырастет до 544,3 тыс. руб., на второго — 719,2 тыс. руб.

#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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