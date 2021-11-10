В МИД Австрии «Северный поток— 2» назвали «рычагом безопасности Европы»

Posted 10 ноября 2021, 06:16
Published 10 ноября 2021, 06:16
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на словам министра, у Австрии, что касается проблем климата, есть амбициозные цели. Но она будет пользоваться газом, пока не наступит полная декарбонизация.
По словам финансового директора компании Uniper, с пуском «Северного потока — 2» европейский рынок газа будет перенаправлен в правильное русло. Но, пока нет ясности, сможет ли он исправить всю ситуацию.