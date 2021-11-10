mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 10 ноября 2021, 06:16

Published 10 ноября 2021, 06:16

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

В МИД Австрии «Северный поток— 2» назвали «рычагом безопасности Европы»

10 ноября 2021, 06:16
По мнению нового главы МИД Австрии Михаэля Линхарта, «Северный поток — 2» направлен на энергетическую безопасность Европы.

Как сообщает oilcapital.ru со ссылкой на словам министра, у Австрии, что касается проблем климата, есть амбициозные цели. Но она будет пользоваться газом, пока не наступит полная декарбонизация.

По словам финансового директора компании Uniper, с пуском «Северного потока — 2» европейский рынок газа будет перенаправлен в правильное русло. Но, пока нет ясности, сможет ли он исправить всю ситуацию.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика