Минтранс объявил, что не испытывает проблем с перевозкой грузов в порты РФ

На вопрос главы государства, хватает ли в настоящее время подвижного состава и локомотивов, министр транспорта ответил, что проблем с железной дорогой нет. При этом Савельев назвал серьезной проблемой нехватку судов в приморских портах. По его словам, ввиду высокого спроса фрахт подорожал в 2,5 раза. И теперь каботажные компании потеряли возможность привлекать дополнительные суда для снятия пиковых нагрузок.