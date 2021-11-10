Минтранс объявил, что не испытывает проблем с перевозкой грузов в порты РФ

Об этом Савельев сообщил в ходе совещания у президента Российской Федерации Владимира Путина. Об этом сообщает kursdela.biz.
На вопрос главы государства, хватает ли в настоящее время подвижного состава и локомотивов, министр транспорта ответил, что проблем с железной дорогой нет. При этом Савельев назвал серьезной проблемой нехватку судов в приморских портах. По его словам, ввиду высокого спроса фрахт подорожал в 2,5 раза. И теперь каботажные компании потеряли возможность привлекать дополнительные суда для снятия пиковых нагрузок.
Сообщается, что увеличение транзитных перевозок из Китая привело к загрузке портов Дальнего Востока товарами из стран Азиатско-Тихоокеанского региона. На этом фоне высока вероятность того, что пострадают Чукотка, Камчатка, Сахалинская и Магаданская области, эти товары могут надолго застрять в пути. Как сообщали РЖД, компания сотрудничает с портами в сфере снабжения грузами отдаленных регионов.
По словам Савельева, груз экспортируется из Китая, Южной Кореи, Японии и других стран. Он перевозится по Транссибу в сторону Европы. Однако в настоящее время вопрос стоит о транспортировке груза в порты Дальнего Востока и дальнейшем развозе каботажными судами из владивостокского порта. Министр транспорта выразил уверенность, что этот вопрос благополучно разрешится.