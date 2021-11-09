Социальная защита жителей России переходит на цифровую платформу

Президент компании САТЕЛ Артур Айнетдинов отметил, что информационная система "Единый контакт-центр" может одновременно принимать обращения по всем имеющимся каналам коммуникаций и сохранять их в базе. Благодаря этому можно быстро и легко помогать клиентам с поиском нужной информации касаемо социальных вопросов и создавать, а также использовать специальные речевые скрипты, которые особенно актуальны на сегодняшний день. К примеру, в августе больше всего заявок в Пенсионный фонд РФ было связано с пенсионными выплатами, пособиями и материнским капиталом. С помощью данного решения можно уделить больше внимания раскрытию детальных данных и дать консультации большому количеству россиян.