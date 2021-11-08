В России к Новому году пенсионерам могут выплатить до 15 тысяч рублей

— Было бы хорошо, чтобы эта выплата распространялась на всех пенсионеров, а не только на неработающих, с учетом того, что Минфин возвращение ежегодной индексации работающим пенсионерам не поддерживают, а против разовой выплаты никто ничего не имеет, — считает аналитик, добавляя, что главным сдерживающим фактором предстоящих выплат будет не разгон инфляции, а возможные требования других групп населения, чтобы подобные выплаты были направлены и в их сторону.