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В России к Новому году пенсионерам могут выплатить до 15 тысяч рублей

8 ноября 2021, 12:47
Фото: Медиахолдинг 1Mi
Выплаты, по прогнозам экспертов, должны провести, чтобы помочь пенсионерам справиться с быстро растущими ценами на продукты.

Эксперты прогнозируют дополнительные выплаты к Новому году для российских пенсионеров. Об этом сообщает МК со ссылкой на топ-менеджера в области финансовых коммуникаций Андрея Лободу и заместителя руководителя ИАЦ «Альпари» Наталью Мильчакову.

По их мнению, причина в резком повышении цен, которые сильно бьют по кошелькам пенсионеров. Размер выплаты может составить от 5 до 15 тыс. руб. О новой мере поддержки президент Владимир Путин предположительно объявит во время традиционной пресс-конференции, которая состоится в декабре.

По словам Натальи Мильчаковой, государство вполне способно преподнести пенсионерам такой новогодний подарок:

— Было бы хорошо, чтобы эта выплата распространялась на всех пенсионеров, а не только на неработающих, с учетом того, что Минфин возвращение ежегодной индексации работающим пенсионерам не поддерживают, а против разовой выплаты никто ничего не имеет, — считает аналитик, добавляя, что главным сдерживающим фактором предстоящих выплат будет не разгон инфляции, а возможные требования других групп населения, чтобы подобные выплаты были направлены и в их сторону.

Напомним, в начале осени пенсионерам выплатили единовременное пособие в размере 10 тыс. руб.

#Новости#Выплаты#Андрей Королев#Общество
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