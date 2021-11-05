Заболевшим коронавирусом медикам в Башкирии выплатили более 1 миллиарда рублей

Фонд социального страхования республики с начала пандемии совершил около 15 тысяч выплат заболевшим коронавирусом медикам. Общая сумма выплат составила 1,14 миллиардов рублей. В нее входят выплаты 33 семьям погибших медиков, на них было выделено около 91 миллионов рублей.