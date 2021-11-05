Заболевшим коронавирусом медикам в Башкирии выплатили более 1 миллиарда рублей

Posted 5 ноября 2021, 13:19
Published 5 ноября 2021, 13:19
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Фонд социального страхования республики с начала пандемии совершил около 15 тысяч выплат заболевшим коронавирусом медикам. Общая сумма выплат составила 1,14 миллиардов рублей. В нее входят выплаты 33 семьям погибших медиков, на них было выделено около 91 миллионов рублей.
Единовременные страховые выплаты медикам на данный момент осуществляются по указу президента страны Владимира Путина. Размер выплаты составляет 68,8 тысяч рублей.