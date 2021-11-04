В Уфе суд отказался удовлетворять ходатайства о запрете определенны действий Войцеху

Posted 4 ноября 2021, 13:11
Published 4 ноября 2021, 13:11
Modified 17 октября 2022, 22:35
Updated 17 октября 2022, 22:35
Сегодня, 4 ноября Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения адвокату Александру Войцеху, в отношении которого возбуждено два уголовных дела, его подозревают во вмешательстве в деятельность следствия предусмотренное ч.2 ст.294, ч.1 ст. 137 УК РФ.
По версии следствия, в период с декабря 2020 года по январь 2021 года Александр Войцех распространял без согласия личную переписку между следователем и свидетелем по уголовному делу.
В судебном заседании обвиняемый и его адвокат просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.