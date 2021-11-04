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Posted 4 ноября 2021, 13:11

Published 4 ноября 2021, 13:11

Modified 17 октября 2022, 22:35

Updated 17 октября 2022, 22:35

В Уфе суд отказался удовлетворять ходатайства о запрете определенны действий Войцеху

4 ноября 2021, 13:11
4 ноября в Советском районном суде Уфы суд рассмотрел ходатайство следователя об избрании Войцеху меры пресечения, сообщает Объединенная пресс-служба судов Башкирии.

Сегодня, 4 ноября Советский районный суд Уфы рассмотрел ходатайство следователя об избрании меры пресечения адвокату Александру Войцеху, в отношении которого возбуждено два уголовных дела, его подозревают во вмешательстве в деятельность следствия предусмотренное ч.2 ст.294, ч.1 ст. 137 УК РФ.

По версии следствия, в период с декабря 2020 года по январь 2021 года Александр Войцех распространял без согласия личную переписку между следователем и свидетелем по уголовному делу.

В судебном заседании обвиняемый и его адвокат просили отказать в удовлетворении ходатайства следователя. Суд отказал в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде запрета определенных действий.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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