Время выхода клипа - 5 ноября в 12 часов по парижскому времени (в 16.00 по Уфе). Пронзительная история любви звучит в исполнении двух прекрасных голосов, принадлежащих брутальному рокеру и утонченной диве, которую поклонники окрестили «второй Эдит Пиаф».
Во время одного из недавних интервью Zaz призналась, что её творческий дуэт с солистом немецкой группы «Rammstein» Тиллем Линдеманн наметился после того, как визажист рокера рассказал певице, что Тиллю очень нравятся её песни.
Было сюрреалистично видеть, как Тилль в своей гримерке танцует под мою песню, со смехом вспоминала француженка.
По данным фанатского сайта группы Rammstein, Тилль и Zaz планировали записать дуэт еще в 2018 году, но осуществить задуманное получилось только теперь. В мае 2021 года появилась информация о том, что в базу данных GEMA (организация, управляющая авторскими правами в Германии) добавлена песня «Le jardin des larmes», написанная Тиллем Линдеманн и композитором Тьерри Оливье Фор, который в основном работает с Zaz.
Известно, что клип на эту песню снимали нынешним летом в Узбекистане. В съемках приняли участие местные каскадеры и актёры, а также съемочная группа из России. Zaz согласилась с выбором места съемок по совету Тилля Линдеманн, последние клипы которого, кстати, были сняты в России.
Крепкий напиток от «Башспирта» вполне органично смотрится в кадре, его появление изящно вплетено в сюжет печальной баллады и наверняка не ускользнет от внимания как любителей музыки, так и гурманов.
Отметим, что это уже второй собственный продакт-плейсмент компании «Башспирт». Первый клип с появлением продукции «Башспирта» набрал за год свыше 130 млн просмотров. Как результат — засветившийся в этом клипе бренд с тех пор расширил свое присутствие в рознице до 73 регионов России. Специалисты «Башспирта» считают, что такой прорыв во многом является следствием столь удачного маркетингового хода.
После этого другие лидеры отрасли приняли участие в клипах отечественных звёзд и инстаблогеров. Этот способ работает, и мы продолжаем активно продвигать нашу лучшую продукцию на федеральных площадках, а также сделали шаг к зарубежному потребителю, отметили в пресс-службе «Башспирта».
Представители компании рассказали, почему для продвижения своего продукта выбрали именно фронтмена группы Rammstein.
— Это мировая звезда, он очень популярен и в нашей стране и за рубежом, таким образом мы охватываем обе аудитории. К тому же, мы знаем, как Тилль любит Россию, песня «Любимый город» в его исполнении — ярчайший тому пример. Планируем поближе познакомить его с Башкирией, с нашим медовым краем. Ведь Lindemann — немецкая фамилия, которая происходит от слова «липа». А липа, как известно, — это царица башкирских медоносов и достояние нашей республики, — пояснили в компании «Башспирт».
В «Башспирте» пока не комментируют планы расширения экспорта продукции в связи с участием в съемках клипа Тилля Линдеманн и Zaz. Из открытых источников известно, что по итогам 2020 года экспорт продукции башкирского производителя алкоголя вырос на 176%. Итоги 2021 года пока подводить рано, но информация о положительной динамике по линии экспорта уже звучала на I Международном форуме алкогольной индустрии «Высший градус», который недавно прошел в Уфе.
А теперь самое время посмотреть, что же получилось в итоге. Предлагаем вашему вниманию видеоклип в необычной коллаборации Тилля Линдеманн и французской певицы Zaz на песню «Le jardin des larmes» («Сад слёз»).
Справка Mkset
АО «Башспирт» входит в топ-6 российских производителей крепкого алкоголя. Tuj kучшие бренды представлены в 73 регионах страны и за рубежом. АО «Башспирт» объединяет четыре ликероводочных завода в Булгаково, Стерлитамаке, Белебее и Бирске, а также спиртовой завод в Стерлитамаке, развивает собственную розничную сеть из 182 магазинов.
«Башспирт» является крупнейшим налогоплательщиком Республики Башкортостан. Предприятие-производитель биологически чистой продукции имеет экосертификаты на все свои торговые марки.