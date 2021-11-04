Романс с продолжением: напиток от «Башспирта» появился в клипе на французском языке

— Это мировая звезда, он очень популярен и в нашей стране и за рубежом, таким образом мы охватываем обе аудитории. К тому же, мы знаем, как Тилль любит Россию, песня «Любимый город» в его исполнении — ярчайший тому пример. Планируем поближе познакомить его с Башкирией, с нашим медовым краем. Ведь Lindemann — немецкая фамилия, которая происходит от слова «липа». А липа, как известно, — это царица башкирских медоносов и достояние нашей республики, — пояснили в компании «Башспирт».