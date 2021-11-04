Локдаун в комфорте: мебельный центр «Парус» готов выручить в тревожные времена

Posted 4 ноября 2021, 05:30
Published 4 ноября 2021, 05:30
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
Современность, в которой люди ради безопасности вынуждены ограничить общение с внешним миром и проводить много времени дома, сразу многократно повысила значение домашнего комфорта. И здесь на первый план выходит именно мебель. Желая создать уютную атмосферу дома, лучше приобретать мебель у надежных и проверенных временем продавцов, чтобы покупка оказалась действительно нужной и полезной.
Песенка из рекламного ролика мебельного центра «Парус» у многих на слуху. Но не все знают историю этого торгового предприятия, которая говорит сама за себя.
Сегодня мебельный центр «Парус» - это, безусловно, крупнейший в регионе центр торговли мебелью, который начинал работать как обычный универсальный магазин, а в 2014 году был перепрофилирован в специализированную торговую площадку по продаже мебели. Он быстро стал не только самым крупным в Башкирии (20 тысяч квадратных метров торговых площадей!), но и максимально удобным для посетителей мебельным центром.
В «Парусе» покупателям предлагают продукцию сотен ведущих производителей мебели России и мира, вместительную наземную гостевую парковку и несколько кафе на своей территории для комфорта посетителей. При этом ориентироваться в мебельном центре «Парус» легко благодаря грамотно выверенной и чётко реализованной концепции мебельного центра.
Мебель в «Парусе» сегментирована по товарным категориям и расположена на разных этажах, в итоге процесс выбора не связан с особыми сложностями. Главной задачей остается – остановить свой выбор на конкретной модели дивана, кресла, шкафа и т.д. Но это уже вовсе не проблема, а, скорее, приятные хлопоты.
Новый локдаун вновь подтвердил актуальность онлайн-торговли, позволяющей свести к минимуму очные контакты с другими людьми. Ковид-ограничения вкупе с нехваткой времени для визитов в магазин потребовали инновационных решений от продавцов. Мебельный центр «Парус» и в этом случае подтвердил свою репутацию флагмана в море мебели и решил запустить собственную интернет-площадку – мебельный маркетплейс «Парус». Его разработкой больше года занималась группа IT-специалистов, которые учли сложности, связанные с интернет-торговлей мебели.
Покупателю хочется осмотреть и оценить мебель в интерьере, полежать на кровати, посидеть на диване, увидеть цвет в разных ракурсах, потрогать фактуру ткани. При разработке маркетплейса, привязанного к мебельному центру «Парус», представляется возможность гибридной продажи, которая позволяет преодолеть многие трудности.
Теперь «Парус» - это мебельная экосистема, объединяющая крупнейший в Башкирии мебельный центр и ведущую интернет-площадку мебели. Маркетплейс готов стать лучшим помощником для покупателя благодаря пяти основным принципам: возможности дистанционной покупки в интернете, возможности покупать гибридно, безопасности от мошенников и других рисков, инновационному подходу, сбалансированному торговому предложению мебельной экосистемы «Парус».
Покупки на мебельном маркетплейсе «Парус» - это очень увлекательное занятие. Прежде всего, это возможность дистанционно выбрать товар из мебельных каталогов сотен производителей России и мира, в которые включены десятки тысяч предложений, в том числе те, которые не представлены на выставках в МЦ.
Виртуальный каталог ежедневно пополняется новыми товарными позициями и категориями: диваны, кровати, кухни, матрасы, столы, шкафы, мебель для детских комнат и многое другое. С помощью умных фильтров можно начать поиск нужного товара в интернете по заданным параметрам, например, указать ценовой диапазон, цвет, бренд, особые характеристики, и легко и быстро найти подходящую мебель.
Ценовой диапазон также велик: мебель эконом-класса, средний ценовой сегмент и премиум. У пользователей мебельного маркетплейса «Парус» есть возможность подобрать именно тот комплект мебели, который уже давно приглянулся и удовлетворяет всем потребностям. Доступ к широчайшему ассортименту мебели, в отличие от торговых площадок в офлайн пространстве, открыт 24/7 в любой эпидемиологической обстановке.
После оплаты онлайн останется оформить доставку с помощью интернета. Таким образом вы сможете оформить заказ и доставку, не вставая из-за компьютера.
Помочь с покупкой, оплатой, оказать поддержку в случае возникновения нестандартных ситуаций всегда готовы грамотные специалисты call-центра, а проконсультировать покупателя о заинтересовавшем товаре – опытные менеджеры мебельных магазинов. Покупатель маркетплейса сам выбирает предпочтительный вид связи: разговор по телефону, переписку с помощью мессенджеров или сообщений в социальных сетях.
Оплата покупки возможна любым удобным способом: банковской картой или через QR-код, наличными средствами, с предоплатой и без неё.
При этом мебельный маркетплейс «Парус» позволяет совершать гибридные покупки – то есть покупатель, выбрав ту ли иную мебель и желая убедиться в ее качестве, может потом посетить мебельный центр и «протестировать» мебель лично: раскинуться в кресле, полежать на диване, открыть дверцу кухонного гарнитура, оценить реальный цвет изделия или фактуру ткани, поговорить с продавцом в случае необходимости. А потом с полной уверенностью принять решение о покупке.
Возможна и обратная ситуация – когда покупатель выберет мебель в салоне, затем посоветуется со своими близкими, переслав им ссылку на понравившийся образец товара. В случае их одобрения уже можно будет оформить покупку.
Мебельный центр «Парус» гарантирует безопасность покупок, подразумевая при этом не только соблюдение антиковидных мер, но и отвечая за то, что на его маркетплейсе размещен ассортимент только реальных, существующих фактически, мебельных салонов, проверенных поставщиков и зарекомендовавших себя брендов, чьи выставочные площадки расположены на территории мебельного центра. Встретить недобросовестных продавцов и мошенников здесь просто невозможно. Сохранность и безопасность Ваших средств – один из главнейших приоритетов мебельного маркетплейса «Парус».
Скидки, акции, огромный выбор мебели на любой вкус и бюджет, экономия времени, безопасность сделки, возможность сравнить аналогичные товары и прямая связь со специалистом – все это делает мебельный маркетплейс «Парус» не просто интернет-площадкой. «Легким движением руки», сделав несколько кликов, можно сделать покупку понравившейся мебели, кардинально преобразив свой дом и улучшив условия жизни своей семьи.
Для удобства клиентов мебельный маркетплейс «Парус» в скором времени планирует разработать собственное приложение для смартфонов.
Подробнее ознакомиться с каталогом мебели и сделать правильный выбор можно сделать непосредственно по ссылке https://parusmebel.ru/