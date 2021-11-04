Локдаун в комфорте: мебельный центр «Парус» готов выручить в тревожные времена

При этом мебельный маркетплейс «Парус» позволяет совершать гибридные покупки – то есть покупатель, выбрав ту ли иную мебель и желая убедиться в ее качестве, может потом посетить мебельный центр и «протестировать» мебель лично: раскинуться в кресле, полежать на диване, открыть дверцу кухонного гарнитура, оценить реальный цвет изделия или фактуру ткани, поговорить с продавцом в случае необходимости. А потом с полной уверенностью принять решение о покупке.