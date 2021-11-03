В СМИ сообщают об обысках у замначальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова

Напомним, что в конце сентября, суд изъял имущество у Ильдуса Шайбакова на общую сумму в 44 миллиона рублей. Само уголовное дело в отношении «золотого гаишника», его зама и еще пятерых сотрудников было возбуждено в августе этого года. Обвинения такж предъявлены в организации и участии в преступном сообществе. Следствие предполагает, что участники брали взятки за выдачу водительских прав без сдачи экзаменом. Сумма одной взятки варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей. На данный момент Шайбаков находится в розыске, пятеро других участников — под стражей, а одного суд отправил под домашний арест.