В СМИ сообщают об обысках у замначальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова

Posted 3 ноября 2021, 07:10
Published 3 ноября 2021, 07:10
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
Стало известно о обысках у замначальника ГИБДД Башкирии Эльвира Сагитова. Как сообщает издание Ufa1 со ссылкой на собственный источник, обыски связаны делом о коррупции. В частности, предполагается, что проверялись документы по старым делам в деле «золотого гаишника» Ильдуса Шайбакова.
Также появлялись сообщения о том, что Сагитова задержали, однако они не подтвердились, и уже сегодня, 3 ноября, сотрудник вышел на работу.
Между тем в СК Башкирии комментировать ситуацию отказались.
Напомним, что в конце сентября, суд изъял имущество у Ильдуса Шайбакова на общую сумму в 44 миллиона рублей. Само уголовное дело в отношении «золотого гаишника», его зама и еще пятерых сотрудников было возбуждено в августе этого года. Обвинения такж предъявлены в организации и участии в преступном сообществе. Следствие предполагает, что участники брали взятки за выдачу водительских прав без сдачи экзаменом. Сумма одной взятки варьировалась от 14 до 40 тысяч рублей. На данный момент Шайбаков находится в розыске, пятеро других участников — под стражей, а одного суд отправил под домашний арест.