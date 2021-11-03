Главе Башкирии не будут повышать заработную плату

Ранее мы писали, что Минфин Башкирии уже представил проект бюджета, в котором рассчитаны доходы и расходы на 2022 год, а также запланированы траты на 2023 и 2024 года, в Госсобрании. Отмечалось, что проект рассмотрен и одобрен правительством Башкирии, Общественным советом при Минфине РБ и согласован с Минфином РФ.