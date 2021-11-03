Главе Башкирии не будут повышать заработную плату

Posted 3 ноября 2021, 06:39
Published 3 ноября 2021, 06:39
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
В проекте бюджета республики Башкортостан на 2022 год и на плановый период 2023–2024 годов указали заработную плату главы региона Радия Хабирова. Так, в статье «Общегосударственные вопросы» зарплата высшего должностного лица указана в размере 5,8 миллиона рублей. Данная сумма также была указана и в бюджете 2021–2022 годах.
Известно, что проект бюджета будет проходить стадию общественных обсуждений с 11 по 17 ноября.
Ранее мы писали, что Минфин Башкирии уже представил проект бюджета, в котором рассчитаны доходы и расходы на 2022 год, а также запланированы траты на 2023 и 2024 года, в Госсобрании. Отмечалось, что проект рассмотрен и одобрен правительством Башкирии, Общественным советом при Минфине РБ и согласован с Минфином РФ.