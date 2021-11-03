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Posted 3 ноября 2021,, 10:29

Published 3 ноября 2021,, 10:29

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Эксперт: По числу кремаций Россия через несколько лет приблизится к Европе

3 ноября 2021, 10:29
По сравнению с другими российскими регионами, в Москве близкие умерших чаще всего отказывается традиционно хоронить их на кладбище и обращаются в крематории. Об этом рассказал Алексей Сулоев, президент Ассоциации крематориев.

По его информации, через несколько лет Москва по числу кремаций приблизится к уровню Европы.

В интервью изданию NEWS.ru он отметил: в Европе кремация составляет 85%. Сулоев считает, что в РФ через несколько лет будет тот же показатель. Сейчас в в столице это 76%, в Санкт-Петербурге 71%, а в других городах, где есть крематории, уже свыше 50%, отметил он.

Увеличение смертности в России от коронавируса подтолкнуло инвесторов больше заинтересоваться данным видом бизнеса. Они обратили внимание на отрасль в связи с низкой обеспеченностью РФ такими объектами и растущим числом кремаций.

Глава Ассоциации крематориев отметил: сейчас организация прорабатывает порядка 20 проектов, при этом в 2019 году их было меньше пяти. Сулоев подчеркнул: в пандемию стало ясно, что крематории не готовы к повышенным нагрузкам. Ожидание очереди на кремацию иногда занимает несколько недель. Помимо этого, в РФ самая низкая обеспеченность крематориями. На 5 млн человек приходится лишь одно учреждение. Для сравнения: на одно учреждение в Европе приходится 400 тыс. человек, в США – 150 тыс.

#Общество#Новости#Ольга Земскова
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