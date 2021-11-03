Эксперт: По числу кремаций Россия через несколько лет приблизится к Европе

Posted 3 ноября 2021,, 10:29
Published 3 ноября 2021,, 10:29
Modified Сегодня, 20:28
Updated Сегодня, 20:28
По его информации, через несколько лет Москва по числу кремаций приблизится к уровню Европы.
В интервью изданию NEWS.ru он отметил: в Европе кремация составляет 85%. Сулоев считает, что в РФ через несколько лет будет тот же показатель. Сейчас в в столице это 76%, в Санкт-Петербурге 71%, а в других городах, где есть крематории, уже свыше 50%, отметил он.
Увеличение смертности в России от коронавируса подтолкнуло инвесторов больше заинтересоваться данным видом бизнеса. Они обратили внимание на отрасль в связи с низкой обеспеченностью РФ такими объектами и растущим числом кремаций.
Глава Ассоциации крематориев отметил: сейчас организация прорабатывает порядка 20 проектов, при этом в 2019 году их было меньше пяти. Сулоев подчеркнул: в пандемию стало ясно, что крематории не готовы к повышенным нагрузкам. Ожидание очереди на кремацию иногда занимает несколько недель. Помимо этого, в РФ самая низкая обеспеченность крематориями. На 5 млн человек приходится лишь одно учреждение. Для сравнения: на одно учреждение в Европе приходится 400 тыс. человек, в США – 150 тыс.