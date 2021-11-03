Эксперт: По числу кремаций Россия через несколько лет приблизится к Европе

Глава Ассоциации крематориев отметил: сейчас организация прорабатывает порядка 20 проектов, при этом в 2019 году их было меньше пяти. Сулоев подчеркнул: в пандемию стало ясно, что крематории не готовы к повышенным нагрузкам. Ожидание очереди на кремацию иногда занимает несколько недель. Помимо этого, в РФ самая низкая обеспеченность крематориями. На 5 млн человек приходится лишь одно учреждение. Для сравнения: на одно учреждение в Европе приходится 400 тыс. человек, в США – 150 тыс.