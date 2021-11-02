В Уфе в разгар пандемии пройдет международный конкурс скрипачей Спивакова

Напомним, что в России с 30 октября и до 7 ноября введена нерабочая неделя, на время приостановлена работа некоторых организаций, также на самоизоляцию и удаленную работу были переведены отдельные категории граждан. Помимо этого, глава Роспотребнадзора на заседании Координационного совета 1 ноября заявила, что одной недели, скорее всего, не хватит для стабилизации ситуации с коронавирусом. Между тем, в Новгородской области нерабочие дни продлили одни из первых. Также вопрос о продлении локдауна рассматривают в Ульяновской, Амурская областях и в республике Коми. Что касается Башкирии, то власти региона пока не прокомментировали возможное продление нерабочих дней.