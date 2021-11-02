В Уфе в разгар пандемии пройдет международный конкурс скрипачей Спивакова

Posted 2 ноября 2021, 11:52
Published 2 ноября 2021, 11:52
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
Стало известно, что указом главы Башкирии от 29 октября с 27 по 29 ноября в Уфе пройдет международный конкурс скрипачей Владимира Спивакова. Так, в документе Радий Хабиров поручил соответствующим министерствам и ведомствам изыскать средства на проведение мероприятий, которых, к слову, запланировано порядка 15, включая сами концерты и работу волонтеров.
Напомним, что в России с 30 октября и до 7 ноября введена нерабочая неделя, на время приостановлена работа некоторых организаций, также на самоизоляцию и удаленную работу были переведены отдельные категории граждан. Помимо этого, глава Роспотребнадзора на заседании Координационного совета 1 ноября заявила, что одной недели, скорее всего, не хватит для стабилизации ситуации с коронавирусом. Между тем, в Новгородской области нерабочие дни продлили одни из первых. Также вопрос о продлении локдауна рассматривают в Ульяновской, Амурская областях и в республике Коми. Что касается Башкирии, то власти региона пока не прокомментировали возможное продление нерабочих дней.