В Среднеуральске остановлена реконструкция почти изношенных очистных

Posted 2 ноября 2021, 11:37
Published 2 ноября 2021, 11:37
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
Как сообщает 66.RU, по словам специалистов, такое решение приведет к тому, что завершить реконструкцию очистных не получится ранее 2027 года.
Победителем нового тендера на подготовку плана реконструкции была объявлена компания «Экохим-проект». Прежде с ней работал екатеринбургский «Водоканал», причем руководил им Александр Ковальчик, который является сегодня мэром Среднеуральска.
Как считают специалисты, появление нового подрядчика приведет к тому, что строительные работы придется начинать с самого начала. Одна только разработка проекта продлится год. Эту работу новая компания оценивает в 24 миллиона рублей. А приступить непосредственно к строительству удастся не ранее 2023 года. Также источник 66.RU сообщает, что по разработанной «Экохим-проект» для «Водоканала» проектной документации объект так и не заработал.
Но, по словам самого Ковальчика, строительство канализации все же закончат в 2024 году. Кроме того, нельзя только этим объяснять все городские проблемы. А на данный момент действующие городские очистные сооружения с точки зрения финансов «стоят» не больше нуля, так как их износ практически полный.
Администрация не хочет предоставить информацию о физическом износе очистных сооружений, но, по данным бывшего мэра Среднеуральска Андрея Зашляпина, их реальная изношенность составляет 83–99 процентов. То есть можно признать, что город функционирует практически без очистных сооружений.
О том, что необходимо модернизировать изношенные очистные сооружения, стали говорить еще в 2015 году, когда мэром города был Борис Тарасов. На протяжении шести лет кресло мэра города по очереди занимали четыре человека, каждый из которых своим долгом считал заново начинать процесс. В 2018 году, когда мэром города был Владислав Козлов, наконец объявили тендер, победил в котором единственный участник, подавший заявку, — Среднеуральское строительное управление (ООО «СУСУ»). Но, покидая пост, Козлов заявил об отмене результатов конкурса. А в 2019 году кресло мэра занял руководитель ООО «СУСУ» Андрей Зашляпин, объявивший о новом аукционе. Стоимость работ по модернизации очистных сооружений оценивалась в 625 миллионов рублей. По условиям конкурса его победитель обязан был завершить работы весной 2021 года.
Как говорит Андрей Зашляпин, ООО «СУСУ» вновь стало единственным участником конкурса. Других желающих не было, так как проект реконструкции сетей не обещает прибыли компаниям-подрядчикам из-за изношенности оборудования.
В январе этого года контракт был отменен, а работы над проектом остановлены по решению сменившего Зашляпина экс-главы «Водоканала» Екатеринбурга Александра Ковальчика, при том, что работы по модернизации уже вовсю шли. В качестве одной из причин выдвигался заметно выросший бюджет проекта — до 1,8 миллиарда руб. Это стало следствием появления в проекте мембранного биореактора, так как после изменения экологического законодательства в 2018 году необходимо было серьезно скорректировать проект.
Любопытно, что минэнерго и ЖКХ региона дополнения в реконструкцию очистных сооружений поддержало. Это пояснили в ведомствах тем, что нужные средства на новое оборудование в бюджете есть. Но в мэрии отказ от уже существующего проекта мотивировали наличием менее дорогих аналогов. А после установки дорогого оборудования и жилье в Среднеуральске станет намного дороже, что входит в противоречие с интересами застройщиков, которые и без того уже остановили все проекты в городе. Примечательно, что в регионе действует механизм регулирования тарифов РЭК, который не допустит превышения привычных 4–6% индексации в год.
В результате старые очистные сооружения фактически привели к остановке крупных строительных проектов в городе. В течение шести лет здесь появилось всего пять новых жилых домов. Помимо них, других возводимых зданий в городе нет. По информации источника издания, ранее 2027 года проблему решить не удастся. А новые документы для модернизации объекта были подготовлены, исходя из интересов депутатов, которые аффилированы с «РЭМП-Среднеуральск».
Любопытный факт: руководивший ранее екатеринбургским «Водоканалом» до прихода в мэрию Среднеуральска Ковальчик на протяжении нескольких месяцев находился в СИЗО. Он обвинялся в преступлениях, которые были связаны с финансово-хозяйственной деятельностью данного муниципального предприятия.