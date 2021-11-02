В Среднеуральске остановлена реконструкция почти изношенных очистных

Любопытно, что минэнерго и ЖКХ региона дополнения в реконструкцию очистных сооружений поддержало. Это пояснили в ведомствах тем, что нужные средства на новое оборудование в бюджете есть. Но в мэрии отказ от уже существующего проекта мотивировали наличием менее дорогих аналогов. А после установки дорогого оборудования и жилье в Среднеуральске станет намного дороже, что входит в противоречие с интересами застройщиков, которые и без того уже остановили все проекты в городе. Примечательно, что в регионе действует механизм регулирования тарифов РЭК, который не допустит превышения привычных 4–6% индексации в год.