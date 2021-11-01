В Башкирии выявили нарушителей ночных COVID-ограничений и составили на них протоколы

Ночной рейд направленный на выявление нарушений по части ночной работы общепита и развлекательных заведений прошел в Стерлитамаке. 29 октября в указ о повышенной готовности претерпел очередные изменение, а именно пополнился запретом на работу предприятий общепита и развлекательных заведений с 23 часов до 6 часов утра. Его соблюдение проверяли сотрудники Роспотребнадзора, правоохранители и работники горадминистрации.