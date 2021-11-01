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Posted 1 ноября 2021, 06:25

Published 1 ноября 2021, 06:25

Modified 17 октября 2022, 22:34

Updated 17 октября 2022, 22:34

В Башкирии выявили нарушителей ночных COVID-ограничений и составили на них протоколы

1 ноября 2021, 06:25
С 29 октября в Башкирии запретили ночную работу общепита и развлекательных заведений, Роспотребнадзор проверил как запрет соблюдается в Стерлитамаке и наказал нарушителей, сообщает пресс-служба мэрии города.

Ночной рейд направленный на выявление нарушений по части ночной работы общепита и развлекательных заведений прошел в Стерлитамаке. 29 октября в указ о повышенной готовности претерпел очередные изменение, а именно пополнился запретом на работу предприятий общепита и развлекательных заведений с 23 часов до 6 часов утра. Его соблюдение проверяли сотрудники Роспотребнадзора, правоохранители и работники горадминистрации.

Результат полуночного рейда оказался неутешительным, выяснилось что не все заведения приняли к сведению очередной запрет и не стали изменять график работы. Все они поплатились за это протоколами от Роспотребнадзора, которые рассмтрят в суде.

В соцсетях есть и подробности рейда, предоставленные бизнес-шерифом Стерлитамака Гузель Ситдиковой, которая похвалила заведения, которые приняли нововведения к сведению, и пожурила тех, кто решил нарушить указ главы.

Второй рейд. 42 объекта: кафе, рестораны, бары, бистро, пабы и т.д. Смотрим, как соблюдаются требования Указа Главы РБ о запрете обслуживания в общепите и проведения развлекательных мероприятий ночью. В моей группе – 18 объектов.Гузель Ситдикова

Говоря о нарушителях Ситдикова рассказала весьма комичную ситуацию, которая на самом деле не столь комична как кажется.

Штуки с закрытой дверью при работающем объекте не действуют. Полицейские всё равно вошли. А там – держите меня семеро. Публика обрадовалась, подумала, наконец-то пришёл фотограф. А мне хотелось провалиться.Гузель Ситдикова

Также Ситдикова предупредила, что рейды продолжатся до 7 ноября и призвала всех быть внимательнее и беречь себя.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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