В Башкирии выявили нарушителей ночных COVID-ограничений и составили на них протоколы

Posted 1 ноября 2021, 06:25
Published 1 ноября 2021, 06:25
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
Ночной рейд направленный на выявление нарушений по части ночной работы общепита и развлекательных заведений прошел в Стерлитамаке. 29 октября в указ о повышенной готовности претерпел очередные изменение, а именно пополнился запретом на работу предприятий общепита и развлекательных заведений с 23 часов до 6 часов утра. Его соблюдение проверяли сотрудники Роспотребнадзора, правоохранители и работники горадминистрации.
Результат полуночного рейда оказался неутешительным, выяснилось что не все заведения приняли к сведению очередной запрет и не стали изменять график работы. Все они поплатились за это протоколами от Роспотребнадзора, которые рассмтрят в суде.
В соцсетях есть и подробности рейда, предоставленные бизнес-шерифом Стерлитамака Гузель Ситдиковой, которая похвалила заведения, которые приняли нововведения к сведению, и пожурила тех, кто решил нарушить указ главы.
Второй рейд. 42 объекта: кафе, рестораны, бары, бистро, пабы и т.д. Смотрим, как соблюдаются требования Указа Главы РБ о запрете обслуживания в общепите и проведения развлекательных мероприятий ночью. В моей группе – 18 объектов.Гузель Ситдикова
Говоря о нарушителях Ситдикова рассказала весьма комичную ситуацию, которая на самом деле не столь комична как кажется.
Штуки с закрытой дверью при работающем объекте не действуют. Полицейские всё равно вошли. А там – держите меня семеро. Публика обрадовалась, подумала, наконец-то пришёл фотограф. А мне хотелось провалиться.Гузель Ситдикова
Также Ситдикова предупредила, что рейды продолжатся до 7 ноября и призвала всех быть внимательнее и беречь себя.