В Башкирии депутат-единоросс предложил наказывать за использование чужих QR-кодов

Напомним, еще одно нововведение вступило в силу в эту пятницу, 29 октября. В этот день перечень документов для пропуска в торговые центры в Башкирии пополнился медотводом от вакцинации против коронавируса. Такое уточнение в указ о введении режима повышенной готовности внес глава республики Радий Хабиров.