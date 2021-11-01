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Posted 1 ноября 2021, 09:44

Published 1 ноября 2021, 09:44

Modified 17 октября 2022, 22:34

Updated 17 октября 2022, 22:34

В Башкирии депутат-единоросс предложил наказывать за использование чужих QR-кодов

1 ноября 2021, 09:44
1 ноября стало известно о инициативе башкирских парламентариев, а именно заместителя председателя Рустама Ишмухаметова ввести наказание за использование не своих QR-кодов о вакцинации.

Единороссы предлагают привлекать к ответственности торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам о вакцинации и посетителей, которые пользуются чужими документами. Зампредседателя Курултая Рустам Ишмухаметов предложил призвать к ответственности ТЦ, которые не в силах обеспечить новый порядок доступа в места скопления людей.

Ишмухаметов назвал существующий порядок проверки далеким от совершенства и заявил, что активисты «Народного контроля» (проект Единой России — прим. ред.) проверили ТЦ Уфы и сочли контроль на местах неэффективным.

- Ничего не стоит пройти с чужим сертификатом, поскольку никто не проверяет документы, удостоверяющие личность. Один и тот же сертификат может показать на телефоне неограниченное количество людей, - заявил Ишмухаметов.

Наказывать за это руководитель фракции предлагает и торговые центры, которые не могут осуществить контроль должным образом, и нерадивых посетителей.

Если действующих законодательных норм недостаточно для привлечения к такой ответственности, оперативно отреагируем и внесем изменения.Рустам Ишмухаметов

Напомним, еще одно нововведение вступило в силу в эту пятницу, 29 октября. В этот день перечень документов для пропуска в торговые центры в Башкирии пополнился медотводом от вакцинации против коронавируса. Такое уточнение в указ о введении режима повышенной готовности внес глава республики Радий Хабиров.

Уточняется, что медотвод действует при наличии удостоверения личности, а также отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до посещения торговой точки.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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