В Башкирии депутат-единоросс предложил наказывать за использование чужих QR-кодов

Posted 1 ноября 2021, 09:44
Published 1 ноября 2021, 09:44
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
Единороссы предлагают привлекать к ответственности торговые центры, пропускающие граждан по чужим сертификатам о вакцинации и посетителей, которые пользуются чужими документами. Зампредседателя Курултая Рустам Ишмухаметов предложил призвать к ответственности ТЦ, которые не в силах обеспечить новый порядок доступа в места скопления людей.
Ишмухаметов назвал существующий порядок проверки далеким от совершенства и заявил, что активисты «Народного контроля» (проект Единой России — прим. ред.) проверили ТЦ Уфы и сочли контроль на местах неэффективным.
- Ничего не стоит пройти с чужим сертификатом, поскольку никто не проверяет документы, удостоверяющие личность. Один и тот же сертификат может показать на телефоне неограниченное количество людей, - заявил Ишмухаметов.
Наказывать за это руководитель фракции предлагает и торговые центры, которые не могут осуществить контроль должным образом, и нерадивых посетителей.
Если действующих законодательных норм недостаточно для привлечения к такой ответственности, оперативно отреагируем и внесем изменения.Рустам Ишмухаметов
Напомним, еще одно нововведение вступило в силу в эту пятницу, 29 октября. В этот день перечень документов для пропуска в торговые центры в Башкирии пополнился медотводом от вакцинации против коронавируса. Такое уточнение в указ о введении режима повышенной готовности внес глава республики Радий Хабиров.
Уточняется, что медотвод действует при наличии удостоверения личности, а также отрицательного ПЦР-теста, сделанного не ранее 72 часов до посещения торговой точки.