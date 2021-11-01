Уникальное для Уфы благоустройство ЖК «Биосфера» - от проекта к реализации

А для тех, кто ведёт активный образ жизни и не представляет себе её без спорта завершена зона WorkOut с тренажёрами для силовых тренировок. Это не только удобно, но ещё и полезно - специалисты уверяют, что результативность занятий спортом можно существенно повысить, если начать тренироваться на улице. Свежий воздух позволяет ускорять процессы метаболизма и окисления жиров, насыщать кровь кислородом, а значит, улучшать общее самочувствие и настроение. Кроме того, тренировка под открытым небом – это ещё и естественное получение витамина D.