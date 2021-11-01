Уникальное для Уфы благоустройство ЖК «Биосфера» - от проекта к реализации

А продуманное зонирование и оригинальный ландшафтный дизайн сделали пребывание во дворе поистине комфортным и увлекательным.
-Главная функция двора – обеспечить жильцам самые разнообразные возможности для проведения активного отдыха и досуга на территории в любое время года. Поэтому мы разделили придомовую территорию на несколько функциональных зон, с учётом интересов жильцов разного возраста и темперамента, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Специально для маленьких жильцов комплекса установлена функциональная детская площадка известного мирового производителя Rainbow Play Systems. Кроме игр на детской площадке малыши смогут примерить на себя роль археолога и откопать скелет «настоящего» динозавра. А те, кто постарше могут активно провести время на скалодроме.
Пока детвора играет в хорошо просматриваемой зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть под тенью навеса. Над каждой лавочкой установлены деревянные решетчатые навесы – перголы, которые создают уют.
А для тех, кто ведёт активный образ жизни и не представляет себе её без спорта завершена зона WorkOut с тренажёрами для силовых тренировок. Это не только удобно, но ещё и полезно - специалисты уверяют, что результативность занятий спортом можно существенно повысить, если начать тренироваться на улице. Свежий воздух позволяет ускорять процессы метаболизма и окисления жиров, насыщать кровь кислородом, а значит, улучшать общее самочувствие и настроение. Кроме того, тренировка под открытым небом – это ещё и естественное получение витамина D.
Биосфера - живая оболочка планеты Земля. Двор ЖК "Биосфера" под стать названию, стал не просто зеленым, в нем появились самые разные уголки и растения.
- У входов в подъезды со стороны двора высажены группы красивоцветущих и декоративнолистных кустарников: Сирень и Спирея порадуют цветением весной, летом на смену им придут шапки рябинников и лапчатки, а позже до осени входные группы будут украшать Гортензии. На лужайке около соседского центра расположилась роща Лип и краснолистных кленов, а стену амфитеатра постепенно закроют побеги девичьего винограда. На склонах высажены хвойные стелющиеся кустарники: горные сосны и можжевельники. А еще на территории «Биосферы» поселились более тысячи экземпляров ландшафтных трав, которые и делают двор по-настоящему живым, – добавили в пресс-службе ГК «Первый Трест».
Двор ЖК «Биосфера» — это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни и безопасности. Которую вы уже можете оценить лично!