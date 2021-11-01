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Уникальное для Уфы благоустройство ЖК «Биосфера» - от проекта к реализации

1 ноября 2021, 12:40
Фото: https://1trest.ru/
Здесь нет случайных вещей. Каждый предмет выполняет свою функцию делая двор «Биосферы» местом притяжения для жильцов всех возрастов, с разными увлечениями и ритмами жизни.

А продуманное зонирование и оригинальный ландшафтный дизайн сделали пребывание во дворе поистине комфортным и увлекательным.

-Главная функция двора – обеспечить жильцам самые разнообразные возможности для проведения активного отдыха и досуга на территории в любое время года. Поэтому мы разделили придомовую территорию на несколько функциональных зон, с учётом интересов жильцов разного возраста и темперамента, – рассказали в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Фото: https://1trest.ru/

Специально для маленьких жильцов комплекса установлена функциональная детская площадка известного мирового производителя Rainbow Play Systems. Кроме игр на детской площадке малыши смогут примерить на себя роль археолога и откопать скелет «настоящего» динозавра. А те, кто постарше могут активно провести время на скалодроме.

Фото: https://1trest.ru/

Пока детвора играет в хорошо просматриваемой зоне детской площадки, родители смогут отдохнуть под тенью навеса. Над каждой лавочкой установлены деревянные решетчатые навесы – перголы, которые создают уют.

А для тех, кто ведёт активный образ жизни и не представляет себе её без спорта завершена зона WorkOut с тренажёрами для силовых тренировок. Это не только удобно, но ещё и полезно - специалисты уверяют, что результативность занятий спортом можно существенно повысить, если начать тренироваться на улице. Свежий воздух позволяет ускорять процессы метаболизма и окисления жиров, насыщать кровь кислородом, а значит, улучшать общее самочувствие и настроение. Кроме того, тренировка под открытым небом – это ещё и естественное получение витамина D.

Фото: https://1trest.ru/

Биосфера - живая оболочка планеты Земля. Двор ЖК "Биосфера" под стать названию, стал не просто зеленым, в нем появились самые разные уголки и растения.

- У входов в подъезды со стороны двора высажены группы красивоцветущих и декоративнолистных кустарников: Сирень и Спирея порадуют цветением весной, летом на смену им придут шапки рябинников и лапчатки, а позже до осени входные группы будут украшать Гортензии. На лужайке около соседского центра расположилась роща Лип и краснолистных кленов, а стену амфитеатра постепенно закроют побеги девичьего винограда. На склонах высажены хвойные стелющиеся кустарники: горные сосны и можжевельники. А еще на территории «Биосферы» поселились более тысячи экземпляров ландшафтных трав, которые и делают двор по-настоящему живым, – добавили в пресс-службе ГК «Первый Трест».

Фото: https://1trest.ru/

Двор ЖК «Биосфера» — это не просто функциональная история, это целая концепция комфортной жизни и безопасности. Которую вы уже можете оценить лично!

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