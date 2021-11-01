Открытие моста, общественный транспорт и дорогой мегаполис. Итоги дня в Башкирии

Posted 1 ноября 2021, 15:47
Published 1 ноября 2021, 15:47
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
В Уфе состоялось открытие нового моста-вставки через Белую, на церемонии Радий Хабиров заявил, что на мостах через реку предстоит еще немало работы. Новое движение, по предположениям мэрии Уфы, должно разгрузить выезд из города, так как именно там и концентрируются ежедневные пробки. Между тем Хабиров заявил, что мост «еще строить, строить и строить». В продолжении глава региона и мэр Уфы разбили бутылки шампанского об ограду нового моста, однако получилось только с третьей попытки. По иронии судьбы сроки открытия моста также дважды переносились и открыть мост удалось в срок, который был озвучен в третий раз. Подробнее с открытия моста можно прочитать в нашем репортаже: «Небьющиеся бутылки и запах алкоголя: как прошло открытие нового моста-вставки в Уфе».
Между тем, движение по мосту 1993 года постройки через Белую ограничат на два дня, а именно с полуночи 2 ноября и до полуночи 4 ноября. Причиной перекрытия стало открытие моста-вставки. В частности, власти будут организовывать новую схему движения.
В Парламенте Башкирии появится новый депутат — главврач РДКБ Рустэм Ахметшин. Предложение о назначении выдвинула «Единая Россия». Так, Ахметшин займет место ушедшего из парламента ранее главврача психиатрической больницы Тагира Гизатуллина.
На этом инициативные предложения «Единой России» не закончились. В Башкирии депутат-единоросс предложил наказывать за использование чужих QR-кодов. Так, зампредседателя Курултая Рустам Ишмухаметов предложил ввести наказание за использование не своих QR-кодов о вакцинации. Наказывать за это руководитель фракции предлагает и торговые центры, которые не могут осуществить контроль должным образом, и нерадивых посетителей.
Тем временем проблемы с общественным транспортом продолжаются. В частности, стоимость еще одного маршрута в Уфе, а именно автобуса № 222, повысится с 8 ноября и составит 30 рублей. Помимо этого, житель Уфы пожаловался на состояние умных остановок, на которых не работают табло прихода транспорта, видеокамеры и USB. По его словам, ситуация не решается уже три года, хотя на их установку было потрачено свыше 150 миллионов рублей из бюджета. Уфимец на сайте электронной приемной попросил привлечь к ответственности всех виновных чиновников и подчеркнул, что данный вопрос не отнимет много времени.
Жители Уфы считают родной город дорогим мегаполисом. По данным сервиса «Суперджоб», 60% опрошенных уфимцев считают свой родной город дорогим мегаполисом. Уфа заняла второе место в рейтинге. Опрос был проведет в 16 городах-миллионниках. Наиболее дорогими вещами жители Уфы считают жилье, услуги ЖКХ, продукты, бензин и некоммунальные услуги.
Но есть и более жизнеутверждающие новости.
Уфа получила 30 больших автобусов «Нефаз». Официальное вручение машин состоялось сегодня утром, об этом сообщила компания «Башавтотранс». Поступление новых автобусов осуществлено согласно заключенному госконтракту минтранса за счет лизинга на пять лет.
Также в добро заставит поверить и история таксиста из Уфы, который каждый последний день месяца отдает все заработанные деньги родителям детей с онкозаболеваниями. Совместно с неравнодушными уфимцами удалось собрать более 120 тысяч.