Открытие моста, общественный транспорт и дорогой мегаполис. Итоги дня в Башкирии

В Уфе состоялось открытие нового моста-вставки через Белую, на церемонии Радий Хабиров заявил, что на мостах через реку предстоит еще немало работы. Новое движение, по предположениям мэрии Уфы, должно разгрузить выезд из города, так как именно там и концентрируются ежедневные пробки. Между тем Хабиров заявил, что мост «еще строить, строить и строить». В продолжении глава региона и мэр Уфы разбили бутылки шампанского об ограду нового моста, однако получилось только с третьей попытки. По иронии судьбы сроки открытия моста также дважды переносились и открыть мост удалось в срок, который был озвучен в третий раз. Подробнее с открытия моста можно прочитать в нашем репортаже: «Небьющиеся бутылки и запах алкоголя: как прошло открытие нового моста-вставки в Уфе».