Народный писатель Башкирии Нугуман Мусин ушел из жизни

Posted 1 ноября 2021, 12:26
Published 1 ноября 2021, 12:26
Modified 17 октября 2022, 22:34
Updated 17 октября 2022, 22:34
Стало известно о смерти Нугумана Мусина — классика башкирской литературы. Как сообщает пресс-служба министерства культуры региона, смерть наступила 31 октября. Мужчине было 90 лет.
Нугуман Мусин родился 17 июля 1931 года в Ишимбайском районе в деревне Кулгуна. Первые стихи он начал писать еще будучи студентом, однако позже пришел в прозу и в 1954 году выпустил свой первый рассказ «Мой друг».
— С тех пор писателем созданы многочисленные рассказы, очерки, повести, романы. Герои его произведений — наши современники, — сообщает ведомство.
Так, в 1963 году Нугуман Мусин стал членом Союза писателей, в 1991 году он был удостоен ордена Салавата Юлаева, а в 2001 году литератору было присвоено звание народного писателя Башкортостана.
Прощание с писателем состоится 2 ноября в здании Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова по адресу: г. Уфа, ул. Гоголя, 58 с 9:00–10:00 часов.
Редакция Mkset выражает искренние соболезнования всем, кто знал и любил Нугумана Мучина.