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Posted 1 ноября 2021, 12:26

Published 1 ноября 2021, 12:26

Modified 17 октября 2022, 22:34

Updated 17 октября 2022, 22:34

Народный писатель Башкирии Нугуман Мусин ушел из жизни

1 ноября 2021, 12:26
Известный литератор и обладатель орденов Нугуман Мусин скончался 31 октября в возрасте 90 лет, сообщает пресс-служба министерства культуры Башкирии.

Стало известно о смерти Нугумана Мусина — классика башкирской литературы. Как сообщает пресс-служба министерства культуры региона, смерть наступила 31 октября. Мужчине было 90 лет.

Нугуман Мусин родился 17 июля 1931 года в Ишимбайском районе в деревне Кулгуна. Первые стихи он начал писать еще будучи студентом, однако позже пришел в прозу и в 1954 году выпустил свой первый рассказ «Мой друг».

— С тех пор писателем созданы многочисленные рассказы, очерки, повести, романы. Герои его произведений — наши современники, — сообщает ведомство.

Так, в 1963 году Нугуман Мусин стал членом Союза писателей, в 1991 году он был удостоен ордена Салавата Юлаева, а в 2001 году литератору было присвоено звание народного писателя Башкортостана.

Прощание с писателем состоится 2 ноября в здании Башкирской государственной филармонии им. Х. Ахметова по адресу: г. Уфа, ул. Гоголя, 58 с 9:00–10:00 часов.

Редакция Mkset выражает искренние соболезнования всем, кто знал и любил Нугумана Мучина.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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