Изнасилованная в Уфе коллегами экс-дознавательница рассказала о нынешней работе

Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы с своих соцсетях ответила на вопрос подписчиков о том, чем девушка сейчас занимается и где находится территориально. На своей странице в соцсети девушка рассказала, что также работает в сфере юриспруденции, а именно юристом по гражданским и административным делам и консультирует людей в рамках уголовного судопроизводства.