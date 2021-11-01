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Posted 1 ноября 2021, 03:24

Published 1 ноября 2021, 03:24

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

Изнасилованная в Уфе коллегами экс-дознавательница рассказала о нынешней работе

1 ноября 2021, 03:24
В 2018 году дознавательницу Гульназ Фатхлисламову на рабочем месте изнасиловали старшие коллеги, после чего девушку уволили из органов. Девушка рассказала, кем и где сейчас работает.

Изнасилованная экс-дознавательница из Уфы с своих соцсетях ответила на вопрос подписчиков о том, чем девушка сейчас занимается и где находится территориально. На своей странице в соцсети девушка рассказала, что также работает в сфере юриспруденции, а именно юристом по гражданским и административным делам и консультирует людей в рамках уголовного судопроизводства.

Я юрист по гражданским и административным делам. И по уголовным могу проконсультировать, если необходимо.Гульназ Фатхлисламова

Рассказала, хоть и весьма туманно, девушка и о своем местонахождении.

Пока моя дислокация скачет по Башкирии и в основном в городе Уфа.Гульназ Фатхлисламова

Резонансное дело о изнасиловании уже бывшей дознавательницы Гульназ Фатхлисламовой расследовали почти три года, с 2018 по 2021 год. Начальника Уфимского отдела полиции Эдуарда Матвеева, начальника Кармаскалинского отдела Салавата Галиева и руководителя отдела по вопросам миграции ОМВД России по Уфимскому району Павла Яромчука признали виновными летом 2021 года. Из органов, заметим, уволили не только подозреваемых, но и потерпевшую дознавательницу.

Mkset ранее сообщал о том, что по мнению девушки в суде при даче показаний старшие бывшие коллеги оклеветали её, заявив, что ее поведение аморально и она пристаёт ко всем мужчинам в отделе. Фатхлисламова в сентябре 2021 года в интервью изданию Московский комсомолец сообщала о планах восстановиться на работе в правоохранительных органах, девушка рассчитывала оспорить решение суда о её увольнении.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
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