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Posted 31 октября 2021, 07:09

Published 31 октября 2021, 07:09

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

На строительство музейного-комплекса «Шульган-таш» в Башкирии направят еще 105 млн

31 октября 2021, 07:09
Тендер на проведение строительных работ выиграла компания ООО «Капитал строй» и выполнит все необходимые работы, включая внутреннюю отделку здания и оформления его фасада, за 105,7 миллиона рублей, сообщается в документации на сайте Госзакупки.

Известно, что Управление капстроительства Башкирии определило подрядчика для строительства историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Так, стартовая и максимальная цена составляла 106,8 миллиона рублей, однако компания ООО «Капитал строй» за весь объем работ предложила на 1% меньше, а именно 105,7 миллиона рублей, в результате чего по решению конкурсной комиссии договор заключат именно с этой организацией.

Теперь фирма обязана выполнить внутреннюю отделку здания музея, оборудовать системами звука и видеоотражения зал на 144 места, установить подсветку и водоснабжение искусственного водоема, а также оформить фасад и снабдить инженерными системами трибуны для зрителей на 300 мест. Финансироваться данные работы будут из бюджета республики.

Напомним, что строительство музейного комплекса «Шульган-Таш» длится уже три года, а обещанная дата окончания всех строительных работ была назначена на конец 2020 года, однако теперь проект планируется завершить уже к концу текущего 2021 года. Отметим, что стоимость проекта оценивается в 350 миллионов рублей.

Так, компания ООО «Капитал строй» зарегистрирована в Уфе еще в апреле 2014 года и принадлежит Алексею Лесину, который также является гендиректором фирмы, и Васифу Аслан Оглы Ашрафову. Основная деятельность компании — строительство жилых и нежилых зданий.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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