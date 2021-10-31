На строительство музейного-комплекса «Шульган-таш» в Башкирии направят еще 105 млн

Posted 31 октября 2021, 07:09
Published 31 октября 2021, 07:09
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
Известно, что Управление капстроительства Башкирии определило подрядчика для строительства историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Так, стартовая и максимальная цена составляла 106,8 миллиона рублей, однако компания ООО «Капитал строй» за весь объем работ предложила на 1% меньше, а именно 105,7 миллиона рублей, в результате чего по решению конкурсной комиссии договор заключат именно с этой организацией.
Теперь фирма обязана выполнить внутреннюю отделку здания музея, оборудовать системами звука и видеоотражения зал на 144 места, установить подсветку и водоснабжение искусственного водоема, а также оформить фасад и снабдить инженерными системами трибуны для зрителей на 300 мест. Финансироваться данные работы будут из бюджета республики.
Напомним, что строительство музейного комплекса «Шульган-Таш» длится уже три года, а обещанная дата окончания всех строительных работ была назначена на конец 2020 года, однако теперь проект планируется завершить уже к концу текущего 2021 года. Отметим, что стоимость проекта оценивается в 350 миллионов рублей.
Так, компания ООО «Капитал строй» зарегистрирована в Уфе еще в апреле 2014 года и принадлежит Алексею Лесину, который также является гендиректором фирмы, и Васифу Аслан Оглы Ашрафову. Основная деятельность компании — строительство жилых и нежилых зданий.