На строительство музейного-комплекса «Шульган-таш» в Башкирии направят еще 105 млн

Известно, что Управление капстроительства Башкирии определило подрядчика для строительства историко-культурного комплекса «Шульган-Таш» в Бурзянском районе. Так, стартовая и максимальная цена составляла 106,8 миллиона рублей, однако компания ООО «Капитал строй» за весь объем работ предложила на 1% меньше, а именно 105,7 миллиона рублей, в результате чего по решению конкурсной комиссии договор заключат именно с этой организацией.