Жители «квартала ада» будут участвовать в суде между застройщиком ПСК-6 и мэрией Уфы

Напомним, во дворе дома на Конституции, 5 компания ПСК-6, принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, ведет строительство многоэтажного здания. Местные жители не раз выходили на пикеты к администрации города, устраивали голодовку, приходили к Дому республики, чтобы пообщаться с Радием Хабировым и даже караулили мэра Уфы Сергея Грекова у здания администрации. Пикеты жильцов, их обращения во все возможные инстанции, а также суды относительно двора дома и уместности там многоэтажного здания ведутся уже продолжительное время. В середине сентября суд приостановил стройку, однако, по словам жильцов, работы все равно продолжаются. Между тем, на претензии жителей о том, что новая высотка возводится в нескольких метрах от их дома, в ПСК-6 заявили, что строительство проводится на месте снесенного барака и не заходит на придомовую территорию.