В Челябинской области от работы отстраняют непривитых сотрудников

Posted 29 октября 2021, 04:30
Published 29 октября 2021, 04:30
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
По сообщению издания kursdela.biz, одной из мер является отстранение непривитых от коронавируса сотрудников от работы. В частности, до одиннадцатого ноября текущего года все региональные чиновники обязаны поставить вакцину от коронавирусной инфекции. В противном случае они не будут допущены до работы. Это же требование касается сотрудников бюджетных и коммерческих организаций, которые работают с людьми.