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Posted 29 октября 2021, 04:30

Published 29 октября 2021, 04:30

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

В Челябинской области от работы отстраняют непривитых сотрудников

29 октября 2021, 04:30
В Челябинской области усилили противоковидные ограничения из-за ухудшения эпидемиологической ситуации.

По сообщению издания kursdela.biz, одной из мер является отстранение непривитых от коронавируса сотрудников от работы. В частности, до одиннадцатого ноября текущего года все региональные чиновники обязаны поставить вакцину от коронавирусной инфекции. В противном случае они не будут допущены до работы. Это же требование касается сотрудников бюджетных и коммерческих организаций, которые работают с людьми.

#Ольга Земскова#Общество#Новости
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