В Челябинской области от работы отстраняют непривитых сотрудников

По сообщению издания kursdela.biz, одной из мер является отстранение непривитых от коронавируса сотрудников от работы. В частности, до одиннадцатого ноября текущего года все региональные чиновники обязаны поставить вакцину от коронавирусной инфекции. В противном случае они не будут допущены до работы. Это же требование касается сотрудников бюджетных и коммерческих организаций, которые работают с людьми.