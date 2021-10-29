Уфимка, которая ищет родителей для своих детей через интернет, посетила шоу Малахова

— У меня было расшатанное эмоциональное состояние после рождения сына. Были перепады настроения. Когда мы поехали к психиатру за справкой, он вызвал бригаду, меня увезли в больницу. Ребенок остался один, его отвезли в дом малютки. После рождения первенца — дочери — тоже были проблемы. Как и о сыне, я разместила о ней пост в интернете, — рассказала женщина.