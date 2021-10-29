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Posted 29 октября 2021, 06:31

Published 29 октября 2021, 06:31

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

Уфимка, которая ищет родителей для своих детей через интернет, посетила шоу Малахова

29 октября 2021, 06:31
Виктория через социальные сети уже пристроила в новую семью дочь и не так давно после рождения сына опубликовала пост о «продаже» новорожденного сына. В студии шоу «Андрей Малахов. Прямой эфир» женщина озвучила причину, по которой пристраивает своих детей подобным образом.

Не так давно 33-летняя Виктория опубликовала в своих социальных сетях предложение забрать новорожденного сына. В публикации женщина рассказала о родословной мальчика, о состоянии его здоровья, также она описала семью, которой смогла бы доверить ребенка.

— Богатая влиятельная семья. Они должны решить все проблемы моих детей, чтобы у них было будущее. Я даже рисовала в воображении родителей мечты. Это блондинка на красном автомобиле и рядом с ней полный мужчина в черном костюме, — женщина расписала семью месты для сына.

Отметим, что для 33-летней уфимки это отнюдь не первая подобная «продажа» ребенка. Ранее аналогичным способом она уже пристроила дочь.

Так, на передаче Малахова женщина рассказала о наличии у нее психического заболевания, а также финансовых трудностях, которые не могут ей позволить воспитывать ребенка.

— У меня было расшатанное эмоциональное состояние после рождения сына. Были перепады настроения. Когда мы поехали к психиатру за справкой, он вызвал бригаду, меня увезли в больницу. Ребенок остался один, его отвезли в дом малютки. После рождения первенца — дочери — тоже были проблемы. Как и о сыне, я разместила о ней пост в интернете, — рассказала женщина.

Тем временем мнения экспертов в студии разделились. Так, частный детектив Эрнест Асланян заявил, что женщине удобно иметь инвалидность, ведь у Виктории есть долг по кредиту. В то же время ее бывший супруг заявил, что та украла у его отца деньги.

Однако психиатр Василий Шуров решение о «продаже» ребенка поддержал, так как, по его мнению, «она понимает, что опасна для ребенка».

Известно, что на данный момент трёхмесячный сын Виктории находится под присмотром представителей органов опеки, а сама мать наблюдается у психиатра.

Ранее Mkset разбирался в запутанной, но не менее насыщенной биографии Виктории. В частности, выяснилисб некоторые подробности о ее жизни в Питере, карьере рэп-исполнительны и репетитора по математике.

#Элина Сайфранова#Общество#Новости
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