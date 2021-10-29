Глава ВОЗ сообщил о росте смертей в мире от COVID-19 впервые за два месяца

По заявлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, среди госпитализированных с коронавирусом 80% пациентов не были вакцинированы. Воробьев отметил: пациентов проанализировали и в очередной раз выявили, что на койках у 8 из 10 человек не было вакцины.