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Posted 29 октября 2021, 11:28

Published 29 октября 2021, 11:28

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

Глава ВОЗ сообщил о росте смертей в мире от COVID-19 впервые за два месяца

29 октября 2021, 11:28
Случаи заражения COVID-19 и число смертей от коронавирусной инфекции в мире увеличиваются впервые за два месяца, по заявлению генерального директора Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедроса Аданома Гебрейесуса.

По разъяснению главы ВОЗ, несмотря на снижение количества заражений за пределами Европы, увеличение случаев на континенте перекрывает данные показатели. Об этом пишет 360tv.ru.

По словам Гебрейесуса, это еще одно напоминание того, что пандемия коронавирусной инфекции далека от окончания. В числе причин распространения COVID-19 глава ВОЗ также назвал неравенство доступа к тестам и вакцинам разных государств и регионов. В данный момент самый надежный способ защититься от ковида — вакцинация.

По заявлению губернатора Подмосковья Андрея Воробьева, среди госпитализированных с коронавирусом 80% пациентов не были вакцинированы. Воробьев отметил: пациентов проанализировали и в очередной раз выявили, что на койках у 8 из 10 человек не было вакцины.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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