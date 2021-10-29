Глава Башкирии объяснил, почему перестал горевать по умершему Ульфату Мустафину

— Именно поэтому на маленьком сельском кладбище на могиле Ульфата Мансуровича круглый год были цветы… прошёл год. И сегодня я и мои родные приняли решение отпустить душу Ульфата Мансуровича и больше не плакать и не горевать по нему, по крайней мере постараемся… ведь его душе на небесах спокойнее, — пишет в социальных сетях Радий Хабиров.