Глава Башкирии объяснил, почему перестал горевать по умершему Ульфату Мустафину

Posted 29 октября 2021, 09:39
Published 29 октября 2021, 09:39
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
Глава Башкирии вспомнил о бывшем мэре Уфы Ульфате Мустафине, который скончался ровно год назад, 29 октября 2020 года, из-за осложнений, вызванных коронавирусом. С тех пор боль от потери Радия Хабирова «не отпускает… и так для очень многих людей».
— Именно поэтому на маленьком сельском кладбище на могиле Ульфата Мансуровича круглый год были цветы… прошёл год. И сегодня я и мои родные приняли решение отпустить душу Ульфата Мансуровича и больше не плакать и не горевать по нему, по крайней мере постараемся… ведь его душе на небесах спокойнее, — пишет в социальных сетях Радий Хабиров.
Так, глава республики сообщил, что вспоминает о погибшем «со светом и теплом в душе, без слез и без горести». Помимо этого, Хабиров заявил, что перед ними стоит задача завершить то, что задумал Ульфат Мустафин еще при жизни — «подготовить Уфу к 450-летию».
Напомним, что во время речи на траурной процессии глава Башкирии Радий Хабиров не смог сдержать слез, назвав смерть Мустафина «большой несправедливостью». К тому же, учитывая вклад в социальное и экономическое развитие Башкортостана и особые заслуги перед республикой, глава региона подписал указ об увековечении его памяти.