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Posted 29 октября 2021, 10:14

Published 29 октября 2021, 10:14

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

Фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» вынесли приговоры

29 октября 2021, 10:14
Обвиняемые по делу о пожаре в торговом центре «Зимняя вишня» стали восемь человек. Суммарно они получили 69,5 лет лишения свободы.

Как сообщает iz.ru, технический директор компании — собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова были признаны виновными в нарушении техники пожарной безопасности и оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшие гибель людей. Они приговорены к 11 и 14 годам лишения свободы.

По таким же статьям прошла гендиректор торгово центра Надежда Судденок, которую приговорили к 13,5 годам лишения свободы.

По версии суда, это Богданова склонила Судденок и Соболева к преступлению с целью извлечения прибыли. Судденок обязана была игнорировать нарушения безопасности, а Соболев создавать видимость обеспечения безопасности в ТЦ.

Руководитель фирмы по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко был осужден на 6,5 лет колонии. Инженер компании Александр Никитин получил по решению суда 5,5 лет лишения свободы.

Руководитель тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», что привело к гибели людей.

Начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть людей. Его приговорили к пяти годам колонии.

Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина приговорили к восьми годам колонии.

#Юлия Кононенко#Общество#Новости
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