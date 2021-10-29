Фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» вынесли приговоры

Posted 29 октября 2021, 10:14
Published 29 октября 2021, 10:14
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
Как сообщает iz.ru, технический директор компании — собственника ТЦ ОАО «Кемеровский кондитерский комбинат» (ККК) Георгий Соболев и гендиректор ККК Юлия Богданова были признаны виновными в нарушении техники пожарной безопасности и оказании услуг ненадлежащего качества, повлекшие гибель людей. Они приговорены к 11 и 14 годам лишения свободы.
По таким же статьям прошла гендиректор торгово центра Надежда Судденок, которую приговорили к 13,5 годам лишения свободы.
По версии суда, это Богданова склонила Судденок и Соболева к преступлению с целью извлечения прибыли. Судденок обязана была игнорировать нарушения безопасности, а Соболев создавать видимость обеспечения безопасности в ТЦ.
Руководитель фирмы по обслуживанию противопожарной системы в «Зимней вишне» Игорь Полозиненко был осужден на 6,5 лет колонии. Инженер компании Александр Никитин получил по решению суда 5,5 лет лишения свободы.
Руководитель тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», что привело к гибели людей.
Начальник караула пожарной части № 2 государственного учреждения «1-й отряд ФПС по Кемеровской области» Сергей Генин обвиняется в «халатности, повлекшей по неосторожности смерть людей. Его приговорили к пяти годам колонии.
Охранника «Зимней вишни» Сергея Антюшина приговорили к восьми годам колонии.