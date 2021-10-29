Фигурантам дела о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня» вынесли приговоры

Руководитель тушения пожара в ТЦ Андрей Бурсин был осужден на шесть лет лишения свободы. По версии следствия, он не организовал управление силами и средствами пожарно-спасательного гарнизона на месте ЧП и «не организовал надлежащим образом проведение разведки пожара», что привело к гибели людей.