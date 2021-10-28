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Posted 28 октября 2021, 13:17

Published 28 октября 2021, 13:17

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

В Уфе 80-летняя женщина упала из окна четвертого этажа жилого дома на крышу магазина

28 октября 2021, 13:17
Вечером 28 октября в информационно-диспетчерский центр Уфы поступило сообщение о человеке, который упал на крышу магазина по адресу проспект Октября, 81/2, сообщили в УГЗ Уфы.

Сегодня, 28 октября на пульт информационно-диспетчерского центра управления гражданской защиты очевидцы сообщили о падении человека на крышу магазина, на первом этаже жилого дома.

Диспетчеры немедленно направили на место спасателей, бригаду скорой помощи, и наряд полиции. Они и обнаружили женщину в указанном месте, сотрудники поисково-спасательного отряда транспортировали пожилую женщину и передали медикам, которые увезли ее в больницу.

#Происшествия#Новости
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