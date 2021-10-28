В Уфе 80-летняя женщина упала из окна четвертого этажа жилого дома на крышу магазина

Posted 28 октября 2021, 13:17
Published 28 октября 2021, 13:17
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
Сегодня, 28 октября на пульт информационно-диспетчерского центра управления гражданской защиты очевидцы сообщили о падении человека на крышу магазина, на первом этаже жилого дома.
Диспетчеры немедленно направили на место спасателей, бригаду скорой помощи, и наряд полиции. Они и обнаружили женщину в указанном месте, сотрудники поисково-спасательного отряда транспортировали пожилую женщину и передали медикам, которые увезли ее в больницу.