В Госдуме считают, что судьи пытаются нарушить господство России в гимнастике

«Судьи в гимнастике руководствуются своими убеждениями, считая, что постоянное лидерство России приводит к угасанию интереса к спорту во всем мире. А они заинтересованы в мировом развитии. Поэтому они стараются его нарушить любыми способами», - приводит слова Журовой «Советский спорт», ссылаясь на Sport24.