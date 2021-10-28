"Единая Россия" единогласно поддержала проект бюджета до 2024 года в первом чтении

В проекте бюджета заложена адресная поддержка 5 млн семей с детьми от 3 до 7 лет, родителей-одиночек с детьми от 8 до 17 лет и беременных женщин, оказавшихся в сложной жизненной ситуации (в совокупности 2 трлн рублей), выплату материнского капитала (1,6 трлн рублей), улучшение жилищных условий семей с детьми (260 млрд рублей). Кроме того, документ предусматривает увеличение финансового довольствия военнослужащих и правоохранителей, а также инвестиции свыше 270 млрд в строительство и ремонт 8 тысяч медучреждений в рамках программы «Первичное звено для каждого», что положительно скажется на доступности оказания медпомощи населению. Об этом сообщает nashgorod.ru.