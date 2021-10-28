Динамика по заболеваемости COVID-19 в Башкирии отсутствует

Известно, что в России в 83 субъектах фиксируется рост зараженных коронавирусом, однако, как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, в двух регионах, а именно в Башкирии и на Чукотке, данная динамика отсутствует. Отмечается, что выводы о об отсутствие роста заболевших были сделаны на основе статистических данных за прошлую неделю.