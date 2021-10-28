mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 28 октября 2021, 06:10

Published 28 октября 2021, 06:10

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

Динамика по заболеваемости COVID-19 в Башкирии отсутствует

28 октября 2021, 06:10
Выводы об отсутствие динамики были сделаны на основе данных за прошлую неделю. Всего динамика по заболеваемости COVID-19 не наблюдается только в двух субъектах РФ, сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Известно, что в России в 83 субъектах фиксируется рост зараженных коронавирусом, однако, как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, в двух регионах, а именно в Башкирии и на Чукотке, данная динамика отсутствует. Отмечается, что выводы о об отсутствие роста заболевших были сделаны на основе статистических данных за прошлую неделю.

В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка, — Анна Попова.

Тем временем глава Минздрава Башкирии Максим Забелин в эфире телеканала «БСТ», попросил жителей республики в период нерабочей недели по возможности провести дома, а также соблюдать все необходимые меры санэпидбезопасности.

В Башкирии, по данным Оперштаба на 27 октября, за сутки прибавилось 668 заболевших COVID-19, скончались от инфекции — 36 пациентов. Тем временем первым компонентом привились 1,6 миллиона жителей, а вторым — 1,3 миллиона.

#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика