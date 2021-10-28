Динамика по заболеваемости COVID-19 в Башкирии отсутствует

Posted 28 октября 2021, 06:10
Published 28 октября 2021, 06:10
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
Известно, что в России в 83 субъектах фиксируется рост зараженных коронавирусом, однако, как сообщает глава Роспотребнадзора Анна Попова, в двух регионах, а именно в Башкирии и на Чукотке, данная динамика отсутствует. Отмечается, что выводы о об отсутствие роста заболевших были сделаны на основе статистических данных за прошлую неделю.
— В 32 регионах по итогам прошедшей недели мы видим и растущую заболеваемость, и заболеваемость, превышающую среднероссийские показатели на разное количество процентов. По 83 субъектам мы видим рост заболеваемости, только в двух субъектах сегодня без динамики — это Республика Башкортостан и Чукотка, — Анна Попова.
Тем временем глава Минздрава Башкирии Максим Забелин в эфире телеканала «БСТ», попросил жителей республики в период нерабочей недели по возможности провести дома, а также соблюдать все необходимые меры санэпидбезопасности.
В Башкирии, по данным Оперштаба на 27 октября, за сутки прибавилось 668 заболевших COVID-19, скончались от инфекции — 36 пациентов. Тем временем первым компонентом привились 1,6 миллиона жителей, а вторым — 1,3 миллиона.