Абрамченко: Зеленые облигации — необходимый финансовый инструмент

О возможностях по реализации новой инициативы рассказал гендиректор РЭО Денис Буцаев, пишет karelinform.ru. Он отметил, что наблюдательный совет оператора уже поддержал предложенную программу выпуска зеленых облигаций. Вице-премьер России Виктория Абрамченко, в свою очередь, рассказала, что в рамках действия данной программы будет проходить финансирование проектов по возведению и эксплуатации объектов обращения с ТКО. До 2024 года планируется запустить в работу 800 новых предприятий. Часть из них будет построена на средства, полученные в рамках действия облигационной программы.