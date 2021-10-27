mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 27 октября 2021, 13:46

Published 27 октября 2021, 13:46

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

Власти Башкирии намерены возвести COVID-госпиталь в Сибае за два месяца

27 октября 2021, 13:46
Премьер-министр Башкирии объяснил выбор площадки для госпиталя в Зауралье несколькими особенностями, среди которых есть и удаленность от центра. Сам госпиталь будет точной копией учреждений в Зубово и в Стерлитамаке, сообщает пресс-служба Правительства Башкирии.

Известно, что один из двух новых ковид-госпиталей будет располагаться в городе Сибай. Так, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что выбор данного местоположения обусловлен тем, что данный район достаточно удален от центра и расположен в удобном месте как для пациентов из Сибая, так и для пациентов из соседних районов Зауралья. Помимо этого, на участке уже подведены все необходимые коммуникации.

— Строительство инфекционного госпиталя в Сибае позволит Зауралью решать вопросы с лечением пациентов у себя, не тратя драгоценное время на расстояния. Новый госпиталь будет оборудован по последнему слову техники, соответственно все будет организованно для качественного медицинского обслуживания, — Андрей Назаров.

Как отмечает пресс-служба Правительства республики, проект ковид-госпиталя в Сибае является точной копией госпиталей в Зубово и в Стерлитамаке. Так, власти намерены завершить строительство в течение двух месяцев.

Известно, что в учреждение будет предусмотрено четыре инфекционных отделения на 40 боксов, одно отделение реанимации и интенсивной терапии на 10 боксов, приемное отделение, экспресс-лабораторию, патологоанатомическое отделение, а также общежития для иногородних сотрудников.

Напомним, что на крайнем оперативном совещании в Правительстве республики Радий Хабиров анонсировал появление ковид-госпиталя и в округе Белей-Туймазы-Октябрьский. Тем временем, главе регионального Минздрава было поручено уже сейчас собирать коллектив для медучреждений.

#Элина Сайфранова#Коронавирус COVID-19#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика