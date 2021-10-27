Власти Башкирии намерены возвести COVID-госпиталь в Сибае за два месяца

Известно, что один из двух новых ковид-госпиталей будет располагаться в городе Сибай. Так, премьер-министр Башкирии Андрей Назаров заявил, что выбор данного местоположения обусловлен тем, что данный район достаточно удален от центра и расположен в удобном месте как для пациентов из Сибая, так и для пациентов из соседних районов Зауралья. Помимо этого, на участке уже подведены все необходимые коммуникации.