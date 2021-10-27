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Posted 27 октября 2021, 11:53

Published 27 октября 2021, 11:53

Modified 17 октября 2022, 22:33

Updated 17 октября 2022, 22:33

ВКонтакте больше подстроится под пользователя

27 октября 2021, 11:53
Социальная сеть ВКонтакте начнёт сильнее адаптироваться под каждого пользователя — в навигации и «Сервисах» появится персонализация, а боковое меню станет доступным из любой вкладки.

Изменения в интерфейсе пройдут в несколько этапов. Алгоритмы машинного обучения будут применять для персонализации знания об интересах и потребностях конкретного человека, его активности в разных сервисах и особенностях использования социальной сети.

Нижнее меню сможет предлагать новые сервисы и учитывать интересы человека: подстраиваться под его потребности — в том числе с использованием алгоритмов машинного обучения — и меняться в зависимости от смены предпочтений пользователя. К примеру, у тех, кто часто смотрит ролики, шоу и фильмы, в нижнем меню может появиться вкладка «Видео» — прямой доступ к платформе VK Видео, которая объединяет более 250 миллионов единиц контента из ВКонтакте, ОК и с других платформ. Активные слушатели музыкальных треков могут увидеть в нижнем меню быстрый переход к Музыке ВКонтакте, любители общаться — разделы «Друзья» или «Сообщества».

Боковое меню в новой версии приложения позволит мгновенно перейти к своему профилю ВКонтакте или его настройкам — можно будет управлять аккаунтом VK ID (ранее VK Connect), подпиской VK Combo, картой VK Pay, настроить уведомления или внешний вид приложения. Открыть боковое меню можно будет из любой вкладки — достаточно нажать на свою аватарку в левом верхнем углу экрана. Кроме того, в этом меню появится быстрый переход к глобальному поиску по ВКонтакте: сообществам, музыке, записям, людям, видеоконтенту, объявлениям и другим разделам.

Вторая вкладка, под названием «Сервисы», также получит персонализацию, чтобы помочь пользователю быстро перейти к самым популярным и релевантным мини-приложениям. Этот раздел появился полтора года назад и стал проводником в огромное число продуктов, сервисов и услуг, которые появляются на открытой платформе VK Mini Apps. Рост их количества обусловил необходимость персонализировать витрину «Сервисов». К примеру, любители активного образа жизни смогут получить быстрый доступ к сервису «Шаги ВКонтакте», ценители кешбэка — к мини-приложению VK Чекбэк, а те, кто активно ищет работу, — к сервису VK Работа.

Марина Краснова, СЕО ВКонтакте:

«Пользователи ВКонтакте общаются, учатся, работают, развлекаются, занимаются творчеством и бизнесом — спектр и число задач, решаемых в нашей социальной сети, растёт. Наша цель — сделать жизнь пользователей лучше, чтобы каждый мог с комфортом решать в приложении ВКонтакте любые свои задачи. Только за прошлый год мы запустили более 220 обновлений — в области коммуникаций, услуг, бизнеса, коммерции и развлечений. Именно поэтому становится актуальным усиление персонализации — мы хотим перенести ближе к пользователю востребованные им сервисы и предложить новые, учитывая его предпочтения и их изменение».

Большинство новых функций будут доступны сразу после установки версии 7.0, которая появится в App Store и Google Play в ближайшие дни. Вторая вкладка и внешний вид бокового меню будут постепенно обновлены у пользователей в течение нескольких недель.

Ранее СЕО и CTO социальной сети ВКонтакте и VK Видео Марина Краснова и Александр Тоболь представили видеоплатформу VK Видео. Презентация прошла на мероприятии VK Video Launch в Москве 15 октября. Видеоплатформа VK Видео уже на старте стала крупнейшей в России: её активная уникальная ежедневная аудитория составила 40 миллионов человек. VK Видео объединяет ключевые технологии в рамках единой видеоплатформы: например, адаптивный стриминг, кросс-платформенный плеер с самым быстрым первым кадром, качество 4К. Также среди обновлений — новые форматы монетизации, решения в области повышения дохода от In-Stream видео и качества видеоинвентаря, нейросетевая технология автоулучшения качества изображений в видео NeuroHD.

#Денис Объедкин#Общество#Новости
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