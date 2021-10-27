Строительство музея современного искусства будет проходить в новом месте

— С 2019 года я занимаюсь созданием Музея современного искусства в Уфе. В последние дни произошли важные изменения в этом проекте. В связи с приближающимся 450-летием нашей столицы возникла необходимость строительства юбилейного объекта на арендованном музеем участке. Мы с главой республики приняли решение передать этот участок под правительственные нужды, — пишет Ахметшин.