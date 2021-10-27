Причиной проблем со здоровьем мозга может стать дефицит витамина D

Posted 27 октября 2021, 18:27
Published 27 октября 2021, 18:27
Modified 17 октября 2022, 22:33
Updated 17 октября 2022, 22:33
По словам врача, дефицит кальциферола плохо влияет на иммунитет и вызывает парестезию (расстройство чувствительности), которая ощущается как покалывание в руках и ногах. Об этом сообщают «Народные новости».
Также Марина Макиша пояснила, что на эту тему проводились масштабные медицинские исследования. По их результатам выяснилось, что нехватка этого биологически активного вещества вызывает также нарушение когнитивных функций, негативно влияет на мозговую деятельность и увеличивает риск появления возрастных нейродегенеративных заболеваний типа старческого склероза и болезни Альцгеймера.