Причиной проблем со здоровьем мозга может стать дефицит витамина D

Также Марина Макиша пояснила, что на эту тему проводились масштабные медицинские исследования. По их результатам выяснилось, что нехватка этого биологически активного вещества вызывает также нарушение когнитивных функций, негативно влияет на мозговую деятельность и увеличивает риск появления возрастных нейродегенеративных заболеваний типа старческого склероза и болезни Альцгеймера.