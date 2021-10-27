Медик пояснил различие между антиваксером и непривитым от COVID-19

Евгений Тимаков, врач-инфекционист, пояснил, в чем отличие антипрививочников от тех, кто не хочет делать вакцину против коронавируса. Медик отметил, что первые выступают против подобных препаратов в принципе, и их не так много: 5%. Вторые сомневаются, не имея достоверных научных сведений.