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Posted 27 октября 2021,, 13:18

Published 27 октября 2021,, 13:18

Modified Сегодня, 20:28

Updated Сегодня, 20:28

Медик пояснил различие между антиваксером и непривитым от COVID-19

27 октября 2021, 13:18
Евгений Тимаков, врач-инфекционист, пояснил, в чем отличие антипрививочников от тех, кто не хочет делать вакцину против коронавируса. Медик отметил, что первые выступают против подобных препаратов в принципе, и их не так много: 5%. Вторые сомневаются, не имея достоверных научных сведений.

По словам Тимакова, существенный аргумент для того, чтобы человек сделал прививку – дать ему полноценную информацию, основанную на научных данных и статистике, рассказать о побочных эффектах и вероятных реакциях, чтоб “не шушукались по соцсетям”. Слова врача приводит издание NEWS.ru.

“Антипрививочников очень мало, есть сомневающиеся люди. Они не знают, как переносится COVID, есть массовые вбросы неподтверждённых данных о якобы массовой смертности. Люди, естественно, боятся и переживают по этому поводу”, – сказал он. Тимаков также призвал не пугать людей аргументами “вакцинируйся от COVID-19 или умри”.

Врач добавил: необходимо озвучить простой факт, статистику: многие и правда болеют ковидом в более легкой форме. Из попавших в больницу действительно есть летальные исходы. COVID-19, отметил он, не пройдет мимо. “Иммунитет можно выработать двумя путями – либо переболеть с лотереей, либо вакцинироваться”, – резюмировал специалист.

#Общество#Новости#Ольга Земскова
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