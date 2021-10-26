В США граждане организуют «ковидные вечеринки» вместо вакцинации

Как сообщает infox.ru со ссылкой на публикацию издания «Восток Медиа», в период охватившей весь мир пандемии COVID-19 некоторые граждане отказываются от вакцинации, предпочитая участвовать в «ковидных вечеринках». Любители развлечений надеются заразиться инфекцией и переболеть в слабой форме, получив иммунитет. Ряд таких мероприятий прошел в США — в результате один из участников вечеринки, который заразился коронавирусом, не смог справиться с болезнью и скончался.