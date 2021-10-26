Минздрав назвал районы Башкирии с лучшими и худшими темпами вакцинации

Posted 26 октября 2021, 11:16
Published 26 октября 2021, 11:16
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
Сегодня, 26 октября на брифинге Минздрава Башкирии были обнародованы данные о охвате вакцинацией населения по муниципальным образованиям республики. Данные приведены как о вакцинации всего населения муниципалитета, так и по гражданам старше 60 лет, которые находятся в группе риска.
Из данных Минздрава Башкирии следует, что лидерами как по количеству уже вакцинированных граждан, так и по приросту вакцинированных граждан за неделю стали пять муниципалитетов – Буздякский, Уфимский, Чишминский, Чекмагушевский и Альшеевский районы. В них количество вакцинированных граждан значительно превышает отметку-ориентир в 80%.
Безусловным лидером стал Буздякский район Башкирии, там по данным на 22 октября первым компонентом вакцины привились более 90% населения подлежащего вакцинации, а именно 91,05%. За неделю в Буздякском районе темп вакцинации за неделю составил более 9%. Однако если рассматривать ситуацию с вакцинацией пожилого населения, Буздякский район резко теряет лидерство в рейтинге. На 22 октября 2021 года в муниципалитете привиты 53,92% граждан, подлежащих вакцинации старше 60 лет. Темп вакцинации пожилых в муниципалитете составил 3,94%. По вакцинации пожилых граждан муниципалитет оказался на 10 строчке.
В Уфимском районе Башкирии по данным на 22 октября вакцинированы первым компонентом 89,56% граждан, которые вакцинации подлежат. За неделю прирост в Уфимском районе составил 9,57%. Что касается вакцинации пожилых граждан, то тут за Уфимским районом безусловное первое место, с недельным приростом 4,49% в районе вакцинировано 62,32% граждан 60+.
Бронзовый лидер рейтинга уровня вакцинации в субъектах – Чишминский район. По данным на 22 октября в муниципалитете вакцинированы 88,41% граждан, которым показана вакцинация.В Чишминском районе за неделю прирост темпа составил 6,87%. 58,47% пожилых граждан привились в Чишминском районе с темпом в 2,94%. По количеству вакцинированных граждан старше 60 лет муниципалитет занимает 6 строчку.
Чекмагушевский район оказался на четвертом месте по вакцинации всех подлежащих прививке граждан с показателем в 85, 57%, темп вакцинации за неделю составил 5,05%. Пожилые граждане в Чекмагушевском районе тоже прививаются достаточно энергично, муниципалитет оказался на 8 строчке по вакцинации пожилых, по данным на 22 октября 2021 года там вакцинированы 55,52% пожилых граждан. 2,75% составил темп вакцинации за неделю.
Что касается Альшеевского района, который замыкает пятерку лидеров по уровню вакцинации граждан с показателем вакцинированного населения в 85,41%. Темп вакцинации за неделю составил там 8,17%. По количеству вакцинированных граждан старше 60 лет Альшеевский район находится на 15 строчке. По данным на 22 октября там вакцинировались чуть больше половины пожилых граждан – 50,94%. Темп вакцинации за неделю составил 4,22%.
Изучая данные обнародованные на брифинге с конца таблицы мы видим и антилидеров по темпам вакцинации. Ими оказались три города и два муниципалитета. Хуже всего вакцинируются в Белорецком районе, в Межгорье и в Сибае, в Бурзянском районе и в городе Октябрьский.
В Белорецком районе Башкирии - антилидере рейтинга по данным на 22 октября вакцинированы первым компонентом всего 41,11% граждан, подлежащих вакцинации. За неделю прирост в Белорецком районе составил 4,46%. Что касается вакцинации пожилых граждан, Белорецкий район занимает третью строчку с конца с с недельным приростом 3,19% в районе вакцинировано 31,55% граждан старше 60 лет.
Межгорье хоть и находится на втором месте с конца по количеству вакцинированных, безусловное антилидерство по темпам вакцинации за неделю за ЗАТО – лишь 1,98%, всего в Межгорье вакцинировались 43,73% подлежащих вакцинации граждан. А вот пожилые граждане Межгорья отличаются сознательностью, тут закрытый город оказался в двадцатке лидеров с показателем вакцинированных пожилых в 46,99% и недельным темпом прироста в 2,44%.
Третье с конца место рейтинга за Сибаем. Там на 22 октября вакцинировались 44,05% граждан подлежащих вакцинации, за неделю темп вакцинации в городе составил 2,60%. 34,42% – таков процент вакцинированных сибайцев старше 60 лет, темп вакцинации пожилых за неделю составил 2,35%, тут Сибай на 8 строчке снизу.
В Бурзянском районе Башкирии, который занимает 4 позицию антирейтинга, вакцинировались 45,21% подлежащих вакцинации жителей. За неделю темп в районе составил 3,21%. Что касается пожилых жителей района, процент вакцинированного старшего поколения составляет 39,86%, а темп вакцинации – 1,86% за неделю.
В городе Октябрьский по данным на 22 октября вакцинировались 47,90% горожан, темп вакцинации за неделю составил 4,16%. Пожилые граждане старше 60 лет прививаются в Октябрьском тоже нехотя, количество вакцинированных старше 60 лет в городе составляет 36,47%, темп вакцинации пожилых за неделю составил 2,67%.
Уфа не попала ни в лидеры, ни в антилидеры рейтинга, но обойти вниманием ситуацию в столице Башкирии мы не можем. 24 место по уровню вакцинированных жителей, которые подлежат вакцинации и 66,01% вакцинированных жителей с темпом 5,57% за неделю. Что касается темпов вакцинации пожилого населения в Уфе, то по этому показателю Уфа занимает 26 место среди всех муниципалитетов. По данным на 22 октября вакцинированы 43,93% пожилых уфимцев, за неделю темп вакцинации уфимцев старше 3,60%.