Минздрав назвал районы Башкирии с лучшими и худшими темпами вакцинации

Уфа не попала ни в лидеры, ни в антилидеры рейтинга, но обойти вниманием ситуацию в столице Башкирии мы не можем. 24 место по уровню вакцинированных жителей, которые подлежат вакцинации и 66,01% вакцинированных жителей с темпом 5,57% за неделю. Что касается темпов вакцинации пожилого населения в Уфе, то по этому показателю Уфа занимает 26 место среди всех муниципалитетов. По данным на 22 октября вакцинированы 43,93% пожилых уфимцев, за неделю темп вакцинации уфимцев старше 3,60%.