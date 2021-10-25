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Posted 25 октября 2021, 03:15

Published 25 октября 2021, 03:15

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

В Башкирии на глазах у Росгвардии толпа избила человека

25 октября 2021, 03:15
Офицеры стали свидетелями избиения мужчины, но никак на это не отреагировали.

В воскресенье 24 октября в сети появился ролик где видно, как толпа неизвестных людей избивает мужчину, в то время как рядом находятся сотрудники росгвардии. При этом росгвардейцы на видео просто стоят в стороне и не принимают каких-либо действий.

По словам автора ролика, 22 октября в Стерлитамаке возле заведения произошла драка, где сразу несколько людей накинулись на одного мужчину. В кадр попали и сотрудники Росгвардии которые просто стояли и не попытались разнять толпу.

В пресс-службе Росгвардии оперативный комментарий получить не удалось.

#Анастасия Денисенко#Происшествия#Новости
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