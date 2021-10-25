mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 октября 2021, 15:13

Published 25 октября 2021, 15:13

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

Госкомитет ЧС по Башкирии предупредил жителей региона о проверке систем оповещения

25 октября 2021, 15:13
С 26 по 28 октября в Башкирии пройдет проверка систем оповещения населения в чрезвычайных ситуациях, для проверки будет и осуществлен перехват каналов теле и радиовещания.

Начнутся испытания систем оповещения уже завтра, во вторник 26 октября и будут длиться до четверга, 28 октября.

26 октября в промежутке с 9:30 до 16:00 сирены услышат жители Демы, а также Калининского, Октябрьского и Орждоникидзевского районов Уфы. В среду 27 октября с 10:30 и до 16:00 вой сирен можно будет услышать в Калининском и Орджоникидзевском районах столицы.

В четверг вой сирен раздастся по расписанию среды, но уже в центральных районах Уфы: Кировском, Ленинском и Советском. В четверг сирены взвоют и в районах Башкирии. Все три дня, 26, 27, 28 октября ночью специалисты будут проверять доступ к перехвату каналов теле и радиовещания

Важно отметить, что в случае настоящей чрезвычайной ситуации сигнал подадут электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.

#Ирина Деревянчук#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Медиакорсеть». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Мингазов Линар Аксянович

Телефон: +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес:  info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

По вопросам размещения рекламы на сайте обращайтесь: +7 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru 

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика