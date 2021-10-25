Госкомитет ЧС по Башкирии предупредил жителей региона о проверке систем оповещения

26 октября в промежутке с 9:30 до 16:00 сирены услышат жители Демы, а также Калининского, Октябрьского и Орждоникидзевского районов Уфы. В среду 27 октября с 10:30 и до 16:00 вой сирен можно будет услышать в Калининском и Орджоникидзевском районах столицы.