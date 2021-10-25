Госкомитет ЧС по Башкирии предупредил жителей региона о проверке систем оповещения

Posted 25 октября 2021, 15:13
Published 25 октября 2021, 15:13
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
Начнутся испытания систем оповещения уже завтра, во вторник 26 октября и будут длиться до четверга, 28 октября.
26 октября в промежутке с 9:30 до 16:00 сирены услышат жители Демы, а также Калининского, Октябрьского и Орждоникидзевского районов Уфы. В среду 27 октября с 10:30 и до 16:00 вой сирен можно будет услышать в Калининском и Орджоникидзевском районах столицы.
В четверг вой сирен раздастся по расписанию среды, но уже в центральных районах Уфы: Кировском, Ленинском и Советском. В четверг сирены взвоют и в районах Башкирии. Все три дня, 26, 27, 28 октября ночью специалисты будут проверять доступ к перехвату каналов теле и радиовещания
Важно отметить, что в случае настоящей чрезвычайной ситуации сигнал подадут электрическими сиренами, громкоговорителями и гудками промышленных предприятий длительностью до пяти минут.