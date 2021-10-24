В Башкирии перевернулась иномарка: водитель погиб, его супруга госпитализирована

Posted 24 октября 2021, 07:39
Published 24 октября 2021, 07:39
Modified 17 октября 2022, 22:32
Updated 17 октября 2022, 22:32
Ближе к полуночи 24 октября в Мелеузовком районе на 1 км автодороги Мелеуз-Химзавод произошло ДТП.
По предварительным данным, 43-летний местный житель за рулём «Chevrolet Cruze» не справился с управлением и допустил съезд в кювет, из-за чего машина перевернулась. В результате аварии водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.
Также в аварии пострадала пассажирка — 42-летняя супруга водителя, она с различными травмами была госпитализирована.
Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.
Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили травмы различной степени тяжести.