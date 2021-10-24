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Posted 24 октября 2021, 07:39

Published 24 октября 2021, 07:39

Modified 17 октября 2022, 22:32

Updated 17 октября 2022, 22:32

В Башкирии перевернулась иномарка: водитель погиб, его супруга госпитализирована

В Башкирии перевернулась иномарка: водитель погиб, его супруга госпитализирована

24 октября 2021, 07:39
Фото: Медиахолдинг 1Mi.
Предположительно водитель не справился с управлением, из-за чего машина перевернулась. Водитель погиб, пассажирка с травмами отправлена в больницу.

Ближе к полуночи 24 октября в Мелеузовком районе на 1 км автодороги Мелеуз-Химзавод произошло ДТП.

По предварительным данным, 43-летний местный житель за рулём «Chevrolet Cruze» не справился с управлением и допустил съезд в кювет, из-за чего машина перевернулась. В результате аварии водитель скончался от полученных травм до приезда скорой помощи.

Также в аварии пострадала пассажирка — 42-летняя супруга водителя, она с различными травмами была госпитализирована.

Начато разбирательство, в ходе которого будут установлены причины и обстоятельства произошедшего.

Всего за минувшие сутки на дорогах Башкирии зарегистрировано 11 ДТП, в которых один человек погиб и 13 получили травмы различной степени тяжести.

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